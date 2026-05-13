La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, afirmó que el país ha mostrado fortaleza y resiliencia macroeconómica ante al entorno geopolítico y económico.

“Las finanzas públicas mantienen una trayectoria responsable. El consumo y el empleo continúan mostrando un comportamiento favorable”, dijo en la inauguración de la 35 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“México no sólo está respondiendo a la coyuntura internacional, también está construyendo las condiciones para detonar una nueva etapa de inversión y desarrollo de largo plazo”, sostuvo.

Destacó que el sector asegurador tiene un papel estratégico para fortalecer la resiliencia económica, impulsar la inversión y ampliar la protección financiera de familias y empresas mexicanas.

Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera citados por la funcionaria señalan que sólo 23% de la población de 18 a 70 años tiene seguro, por lo que ve una oportunidad para ampliar la cobertura y fortalecer la inclusión financiera.

Mencionó el anuncio de la compra de la aseguradora mexicana Afirme por parte de HDI como una muestra de confianza de inversionistas extranjeros en el sector.

Entre 2026 y 2030, dijo, las políticas públicas permitirán detonar inversiones públicas y mixtas por alrededor de 5.6 billones de pesos.

La subsecretaria agregó que para sostener este proceso será necesario fortalecer la capacidad de respuesta frente a riesgos financieros, climáticos y tecnológicos.

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