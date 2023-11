Es momento de cambiar o replantear la estrategia de seguridad porque ni con los programas sociales que dijeron combatir la violencia se revirtió la inseguridad, por lo que estamos ante el sexenio más violento de la historia del país, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de la Confederación, José Medina Mora, afirmó que “los asesinatos son los que más nos lastiman como sociedad, duele profundamente confirmar que la herencia que dejará esta administración es ser el sexenio más violento de la historia”.

“Con datos oficiales extraídos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los 58 meses el saldo es alarmante 134 mil 594 homicidios registrados en carpetas de investigación es un aumento del 50% con respecto al sexenio anterior cuando durante el mismo período se alcanzaron 89 mil 860 carpetas por homicidio”.

Agregó que “México vive una situación sin precedentes porque en promedio se mata a 10 mujeres por día... Nadie, ninguna autoridad puede presumir que las muertes han disminuido y que hay una estrategia exitosa cuando se registra tal cantidad de asesinatos, este delito es el más grande porque nos rompe como sociedad”.

Al presentar el Monitor de la Seguridad, Medina Mora expuso que “no podemos normalizar la situación, no podemos acostumbrarnos a las cifras como el hecho que se registran 682 asesinatos en México en apenas 9 días de noviembre, no es un número son 682 personas que perdieron la vida cuando no debiera haber una sola”.

Aunque se dice que hay una tendencia a la baja, ésta “es marginal”, en donde se observa que tampoco sirven los programas sociales que supuestamente atienden las causas, porque no se ha revertido la violencia.

Expuso que no quiere que se militarice la seguridad pública sino que se requieren tomar una serie de acciones tanto a nivel federal como estatal.

Por ejemplo, para revertir la situación hay que mejorar la educación, hacer mesas de expertos, crear una red estatal de paz, elaborar una agenda de paz, mayor y mejor sistema de justicia y de atención a víctimas, entre otras.

Agregó que cuando se ve el presupuesto 2024 hay apenas un incremento marginal para la seguridad pública mientras que hay mayor presupuesto para el Ejército, lo que “refleja que la seguridad no es una prioridad de este gobierno”.

