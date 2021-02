En ataque frontal contra los grupos de outsourcing ilegal es una realidad, se está cumpliendo con la instrucción Presidencial de ir con todo para llegar a las cabezas, afirmó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.



“La realidad los alcanzó, no es una campaña aislada, esporádica, es fruto del trabajo de dos años de un grupo interinstitucional, en el caso del outsourcing o tercerización, el presidente de la República dio una instrucción de ir con todo”, dijo durante su participación en el Tercer Congreso virtual de reformas Fiscales 2021 organizado por Thomson Reuters.



Afirmó que “no vamos a solapar a nadie” al señalar que si están en esos supuestos es tiempo de regularizarse porque de lo contrario: “Te damos tu línea de captura o una orden de aprehensión”.



Durante el evento le preguntaron sobre los casos del empresario Raúl Beyruti, de Interjet y del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero no hizo ningún comentario.



“No puedo hablar de casos específicos, pero en los que se ubiquen en esos supuestos, vamos a ir con todo. Me rige el secreto fiscal, el principio de sigilo y respetar el principio de presunción de inocencia”, enfatizó.

Sin embargo, apuntó que esto ya cambió: “Se acabó la fiesta, y es una realidad. Perseguir delitos fiscales es una realidad, ya no se están dejando pasar temas que antes, eran una normalidad. Esto ya cambió”, advirtió.

Ataque frontal a outsourcing ilegal



Recordó que se creó un grupo interinstitucional conformado por la secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y la PFF en donde se empezó a atacar frontalmente a los grupos que por un lado, vendían el servicio de outsourcing que no cumplían con las obligaciones fiscales y laborales.



Se definió una estrategia, en la cual se identifica al cliente que compra el producto, ya que se trata de empresas muy conocidas, y se hizo un análisis minucioso de quién podría ser y sus implicaciones.



Mencionó que se inició con un hotel en Quintana Roo que tenía alrededor de 15 mil trabajadores pagando un salario mínimo en una empresa de subcontratación, simulando al IMSS.



Así es como en colaboración con el IMSS se presentaron querellas en contra de las personas que prestan esos servicios ilegales.



“El IMSS nos da vista y nosotros presentamos denuncias por defraudación fiscal en contra de las empresas que dan el servicio”, señaló



Paralelamente el SAT hace sus investigaciones, y nos da “vista”, y también se presentaron las denuncias que dio a conocer el órgano recaudador de impuestos.



Dijo que a pesar de que se advirtió que se iba a legislar para equiparar los factureros y subcontratación para evadir obligaciones como delincuencia organizada, no se tomó en serio.

