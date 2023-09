El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de las donatarias que están en riesgo de perder su registro porque aún tienen pendientes compromisos por los sismos de septiembre del 2017.

A través de la Administración General Jurídica, identificó a diversas organizaciones civiles y fideicomisos autorizados que recibieron donativos tras los sismos ocurridos hace seis años.

Sin embargo, todavía cuentan con remanentes pendientes por destinar, mientras que otras, presentan inconsistencias en la información declarada por los donativos recibidos.

Donativos deducibles del ISR

Recordó que al ser organizaciones de la sociedad civil o fideicomisos sin fines de lucro, cuentan con la aprobación del SAT para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR).

De tal manera que son consideradas como no contribuyentes de dicho impuesto, explicó.

Pero, como parte de sus obligaciones fiscales para conservar la autorización, las organizaciones autorizadas como donatarias están obligadas a destinar su patrimonio, donativos y rendimientos única y exclusivamente a los fines propios del objeto social aprobado.

Así, refirió que de acuerdo con la regla 3.10.10 y ficha 128/ISR de la Resolución Miscelánea Fiscal, están obligadas a cumplir con el informe de transparencia relacionado con el remanente y destino de los donativos recibidos con motivo de los sismos ocurridos en México durante septiembre de 2017.

No obstante, como algunas no cumplieron, advirtió que serán susceptibles a que el SAT revoque o no renueve la vigencia de la autorización respectiva.

Incluso, tendrán que pagar las sanciones que en su caso procedan, ponderó.

