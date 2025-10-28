Debido a que la mayoría de plataformas digitales no cuentan con establecimiento fijo en México, la autoridad fiscal tendrá la facultad de acceder a sus registros de manera permanente y en tiempo real, justificaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Lo anterior sólo con fines fiscales para verificar el correcto cumplimiento del pago del IVA que retienen a usuarios y clientes, expusieron ante senadores de las Comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, Primera.

Así, negaron una vez más que se trate de “espionaje fiscal”, pues está garantizada la seguridad y protección de datos personales.

Con ese y otros cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) se busca combatir la evasión de factureras, el contrabando y conductas abusivas y “mafiosas” de algunos contribuyentes que ofrecen garantías de interés fiscal, que son de “humo”.

“Muchas de esas plataformas están ubicadas en el extranjero y, por lo tanto, las labores de fiscalización no pueden ser como en una empresa que está en México, a la que se le puede hacer una visita domiciliaria, una revisión de gabinete”, explicó el administrador general jurídico, Ricardo Carrasco.

Añadió que la reforma al Código Fiscal de la Federación que añade el artículo 30-B es garantizar que lo que se reporte al SAT coincida con lo que se cobró a usuarios. “Es totalmente falso que el cambio... tenga fines de espionaje digital; no se trata de una ley espía”, enfatizó.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, recordó que no es nuevo acceder a información de empresas en tiempo real.

Así se hace con las tabacaleras y maquiladoras. Tienen la obligación de reportar ventas de forma sincronizada con los sistemas del SAT para ver cómo se distribuye el IEPS.

“Si un mexicano compra en una plataforma un producto a 100 pesos, pero lo reportan al fisco en 80 pesos, es una evasión del IVA”, asentó.