SAT nunca manda avisos para aceptar o rechazar devoluciones, alertan contadores

Luego de que miles de contribuyentes recibieron un correo sospechoso, supuestamente enviado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que revisaran lo relacionado a una devolución de impuestos de años anteriores, un contador explicó a EL UNIVERSAL que esto no sucede.

“El SAT nunca manda un aviso de aceptación o rechazo de una devolución de impuestos”, alertó el integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, Roberto Colín.

En entrevista con este medio, advirtió que los contribuyentes deben estar alertas sobre los mecanismos de información que utiliza el fisco para contactarlos. Antes de abrir un correo del que presumen que es sospechoso, deben saber en primer lugar que el SAT nunca ha contactado a los causantes por esa vía.

Si están bien informados, seguramente no caerán en la trampa, aseguró.

Una primera observación que deben considerar cuando les llegue un correo supuestamente de parte del SAT, dijo, es preguntarse si solicitaron una devolución de impuestos. Es decir, el propio contribuyente es el único que sabe si pidió una devolución, porque no son en automático ni para todos los contribuyentes.

Hay que hacer la declaración de impuestos acompañada de una petición de devolución electrónica.

Una vez que se hizo la solicitud, el contribuyente debe saber que existe un aplicativo que permite consultar el estatus del reintegro.

El contador Roberto Colín comentó que, para ello, hay que entrar al portal del SAT e ir al apartado de devoluciones y compensaciones.

Para ingresar se necesita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña, o en su caso la firma electrónica.

“Si no solicitaste una devolución, no habrá nada; entonces al estar bien informado, no caerán en la trampa”, matizó.

Dijo que lo mismo sucede con los correos falsos que llegan supuestamente de una institución de crédito: “Si ni siquiera tengo cuenta bancaria en esa institución, o sé perfectamente que el banco no hace eso, pues no abro el correo”, puntualizó.

"Porque de lo contrario, al abrirlo e ingresar datos que piden, seguramente me hackearán el correo, el número telefónico o la tarjeta para suplantar mi identidad".

Respaldó la afirmación del SAT en el sentido de que no se trató de un hackeo al servidor del órgano recaudador de impuestos, porque la delincuencia obtiene de manera ilegal la base de datos de miles de personas sean o no contribuyentes. "Hay bases de datos que se venden".

Consideró que lo más seguro es que esos correos falsos supuestamente de parte del SAT, llegaron a las direcciones electrónicas personales de gente que nunca en su vida han activado su Buzón Tributario.

Lo anterior, porque un contribuyente que tiene buzón, sabe perfectamente que el SAT no utiliza esa vía para contactarlo, y que nunca lo haría para el tema de devolución de impuestos.

De ahí que recomendó a los contribuyentes estar bien alertas para evitar ser víctima del robo de datos personales para suplantar la identidad.

