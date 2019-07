Restaurantes, con el reto de innovar

[email protected]

El sector restaurantero mexicano se enfrenta a retos como la diferenciación en sus menús, brindar un servicio atractivo para los clientes y sobre todo, añadir tecnología a sus procesos para mejorar su rentabilidad, indicó Alex Barrotti, director general de la firma TouchBistro.

“Los restaurantes en México utilizan tecnología vieja que no está ayudando a sus negocios a generar más ingresos y crecimiento; los restaurantes que no tienen o no utilizan una terminal de punto de venta moderna, generalmente no tienen control de inventario, lo que les dificulta hacer un seguimiento de los costos”, indicó.

TouchBistro es una solución que detectó una oportunidad en el mercado para conocer los flujos de trabajo que existen en los restaurantes, ya sea desde la toma de órdenes, la administración de los empleados y la generación de informes de lealtad de clientes, además de otros procesos.

“México tiene una gran cantidad de restaurantes que son sumamente buenos y que enfrentan los mismos desafíos que los restaurantes del mundo: diferenciación en sus menús, brindar un servicio que atraiga a los clientes y los haga regresar, y operar en un entorno que es altamente competitivo”, dijo.

La firma TouchBistro planea tener en su cartera a más de mil clientes en México en 2020, lo cual representa duplicar su tamaño con respecto a sus cifras actuales.

“Actualmente estamos incorporando un promedio de más de 50 restaurantes al mes y ha ido creciendo constantemente”, aseguró.

TouchBistro fue lanzada en Toronto en 2011. Hoy en día es utilizado por más de 16 mil restaurantes en más de 100 países.