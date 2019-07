Renuncia Christine Largarde "temporalmente" al FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó su renuncia al organismo al ser nominada a la presidencia del Banco Central Europeo.



"Me siento honrada de haber sido nominado para la Presidencia del Banco Central Europeo. En vista de esto, y en consulta con el Comité de Ética del Directorio Ejecutivo del FMI, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como Director Gerente del FMI durante el período de nominación", dijo Lagarde en su cuenta de Twitter.



I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 2, 2019