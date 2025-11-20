El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, afirmó que la regulación del sistema financiero en el país debe ser más rigurosa, pero dando certidumbre en la operación de las instituciones.

“La supervisión debe ser rigurosa, pero también debe permitir que las instituciones se fortalezcan y operen con certidumbre. Construir esa relación de trabajo requiere escuchar, respeto técnico y objetivos compartidos”, aseveró.

Al participar en un evento de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el funcionario indicó que los cambios globales en materia de inversión pueden ser aprovechados en el país, pero deben acompañarse por parte del sector financiero.

“La relocalización de inversiones, los cambios productivos y la innovación tecnológica abren un espacio que México puede aprovechar siempre y cuando el sistema financiero acompañe este proceso con solvencia, competitividad y visión de largo plazo. La Comisión Nacional Bancaria será una autoridad técnica y orientada a resolver”, enfatizó.

El presidente de la CNBV afirmó que la solidez demostrada por las instituciones financieras durante el año en curso no fue casualidad, sino el resultado de un esfuerzo sostenido que incluyó años de trabajo.

“La resiliencia que mostraron las instituciones financieras no fue accidental, es fruto de años de trabajo, prudencia, disciplina operativa y un compromiso compartido con la estabilidad. Hoy la comisión avanza con una visión clara basada en el diálogo técnico y en la colaboración con todas las instituciones del sistema”, señaló.

CNBV va por la transformación digital del sistema financiero mexicano

En ese sentido, resaltó que actualmente la CNBV avanza con una visión clara basada en el diálogo técnico y en la colaboración con todas las instituciones del sistema, con lo cual, la estabilidad financiera no se sostiene por sí sola, se mantiene con análisis, prudencia, marcos regulatorios claros y la disposición permanente de ajustar procesos cuando el entorno lo requiere.

El presidente de la CNBV informó que el próximo año buscará acompañar de manera responsable la transformación digital del sistema financiero mexicano.

“La digitalización está cambiando la forma en que se origina el crédito, se evalúa el riesgo y se atiende al usuario. Para la innovación se requiere ciberseguridad, protección de datos, y procesos confiables. Acompañaremos este avance con reglas claras y con expectativas de que todas las instituciones cuenten con capacidades robusta”, agregó.

Añadió que en 2026, se trabajará en tener “una regulación más moderna y proporcional, siendo una herramienta que permita innovar, competir y crecer con responsabilidad.

“Esto implica estar abiertos a revisar procesos, actualizar marcos y garantizar condiciones equitativas para instituciones de distintos tamaños”, resaltó.

