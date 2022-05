Ramírez de la O confía que con plan contra inflación de AMLO a las empresas “no se les pase la mano”

El titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que con el plan para “menguar” la inflación, están seguros de que a las 40 empresas más grandes productoras y distribuidoras de alimentos que participan voluntariamente, no se les pasará la mano con los precios.



Del resto de las empresas, dijo: “No respondo por las que no estén en el programa”, advirtió.



“Estamos seguros, bastantes convencidos de que las empresas están revisando sus expectativas para que no se les pase la mano en una expectativa que esté exagerada sobre la inflación”, manifestó en entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López-Dóriga.

Confió que, en una semana, las amas de casa verán la estabilización de los 24 productos que incluye la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que anunció hoy el gobierno federal.



Aunque dijo que no se sabe cuánto durará la espiral inflacionaria y cuánto soportarán el costo fiscal de los combustibles por 280 mil millones de pesos porque en la SHCP no son adivinos.



“Esperemos que esto no dure mucho, pero tampoco somos pitonisos para saber si va a durar seis meses o más”, manifestó.

Una vez que todo se normalice, agregó, se recuperará la captación del impuesto especial a las gasolinas y el diésel.



“Es temporal la renuncia del IEPS ¿Eso es todo lo que lo que necesitamos? No, pero esto va a menguar muchísimo la presión sobre precios”, afirmó.



Mencionó que pidieron a las empresas que meterse en “este tren en el que vamos circulando todos” para que también ellos de su parte, ayuden a estabilizar una canasta básica de productos por seis meses porque tendrán la certeza que el gobierno mantendrá los precios de los combustibles con un tope.

Ramírez de la O insistió en la importancia de dar certidumbre a la industria encargada del procesamiento de alimentos, y a las tiendas de autoservicio distribuidoras, para que estén seguras que el gobierno federal hace lo técnicamente posible para las condiciones de México para enfrentar la inflación.



“La industria está viendo y está diciendo: Dame la certeza de que tú vas a mantener este tope a la gasolina, para que yo también aquí vaya formando mis expectativas de qué es lo que necesito ajustar de precios y en qué artículos puedo sacrificar algo de margen, todo con el propósito de evitar una caída en el consumo de los hogares que representa el 66% del PIB”, ponderó.

