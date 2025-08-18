Señor Director:Respecto a la nota titulada ‘Pemex sufre pérdida inédita’, publicada ayer en EL UNIVERSAL, la Secretaría de Energía y Pemex aclaran que Pemex no ha sufrido pérdidas por la estrategia para promover la estabilización del precio de la gasolina regular.

• La Estrategia, suscrita el 27 de febrero, es un mecanismo voluntario de empresas que ha permitido una baja en el precio de cerca de un peso por litro.

• Es incorrecto afirmar que Pemex Logística absorbió los costos de la gasolina por la Estrategia; es una interpretación equivocada de los efectos del acuerdo y la reintegración, pero sin relación directa entre sí.

Por la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que transformaron a Pemex en empresa del Estado, las subsidiarias, Exploración y Producción, Transformación Industrial, y Logística, se integraron verticalmente a Pemex.

• Desde el 19 de marzo, Pemex Logística dejó de facturar en promedio 6 mil mdp mensuales por servicios internos, lo que explica la disminución reflejada en los ingresos de esta área.

• El resultado trimestral obedece a un cambio administrativo por el proceso de reintegración de Pemex; pero no impacta resultados a nivel consolidado.

Respuesta del reportero

Para la elaboración de la nota se consultaron a analistas, que relacionaron el resultado de Pemex Logística con el tope al precio de la gasolina en 24 pesos. En cuanto al otro tema, esta casa editorial ha informado que “la realidad es que no hay un desabasto generalizado de gasolina, sino un problema de distribución. La causa principal es que hay falta de unidades de transporte, como pipas y tanques, que muevan el combustible desde los centros de almacenamiento hasta las estaciones”. Nunca se ha hablado de que haya desabasto.

