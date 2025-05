Desde que comenzó 2025, las aerolíneas abarataron los boletos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que los usuarios pagaron 2.5% menos en la primera mitad de abril, cuando arrancó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Se trata de la séptima quincena consecutiva en que los pasajes disminuyen en el principal aeropuerto del país, la racha más larga a la baja desde el periodo de noviembre de 2020 a febrero de 2021.

El director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, Pablo Casas Lías, opinó que las aerolíneas nacionales tendrán una buena estabilidad financiera por todo lo que implica la realización de la Copa Mundial FIFA 2026, ya que es el año previo.

“Habrá tráfico de pasajeros y consecuentemente ingresos para las aerolíneas”, dijo.

No obstante, se debe considerar que, a diferencia de otros países, las aerolíneas mexicanas no tienen incentivos fiscales ni apoyos gubernamentales. Y son un sector muy sensible al entorno económico nacional. “En general, las TUAS (Tarifas de Uso de Aeropuerto) se han encarecido en ocasiones hasta más de 50% los boletos.

El combustible impacta directamente en el costo del boleto, y hay una escasa, pero al fin, competencia desleal de Mexicana.

“También han surgido nuevas aerolíneas regionales como Aerus que vuela de punto a punto en aviones pequeños y más baratos”, explicó.

El analista del sector aéreo en Verum, Jonathan Félix, indicó que Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico pueden sostener tarifas más altas debido a que ya no existe Interjet.

“Cuando estaba Interjet tenían que seguir lo que hacía, porque como estaban necesitados de efectivo daban precios muy bajos. Ahora que ya no está Interjet, ya tenemos un mercado más normalizado y los precios se pueden mover sin que se salgan de mercado de manera tan evidente”, apuntó Félix.

El año pasado, Viva Aerobus se consolidó como la aerolínea líder en el país con una participación de 38% del mercado, movilizando a 23 millones 407 mil pasajeros, de acuerdo con un análisis de PCR Verum.

Este resultado fue producto de su enfoque en el mercado interno.

Volaris, a diferencia de años anteriores, se ubicó como la segunda aerolínea más relevante, cuya cuota fue de 33%, transportando a 20 millones 485 mil pasajeros en 2024. En su caso, la empresa decidió hacer una mayor utilización de su flota en rutas internacionales.

Mientras que Grupo Aeroméxico ocupó el tercer lugar en el mercado nacional, con una participación de 27.5%, equivalente al movimiento de 16 millones 951 mil usuarios. Al ser la única aerolínea mexicana de servicio completo, su enfoque se concentra en viajeros internacionales y de negocios.

Ganancias

En cuanto a generación de utilidades, las compañías mexicanas mostraron una alta volatilidad en los últimos años debido a factores como el precio del combustible y el tipo de cambio. Sin embargo, el combustible se estabilizó en 2024 y no se esperan aumentos en el corto o mediano plazo.

El año pasado, Grupo Aeroméxico logró un flujo operativo de mil 722 millones de dólares, 33% más frente a 2023, lo que refleja un avance significativo en su proceso de recuperación financiera.

El restablecimiento de rutas internacionales fue clave para impulsar sus ingresos y a pesar de enfrentar una reducción de operaciones en el AICM, la consolidación de rutas internacionales le permitió estabilizar su generación de utilidades, destacó PCR Verum.

Volaris alcanzó un flujo operativo de mil millones de dólares, 40% más contra 2023, aún con la disminución en el número de pasajeros transportados por las aeronaves en tierra debido a la revisión de los motores Pratt & Whitney.

El enfoque de Volaris en el mercado internacional y en rutas más rentables permitió mitigar el impacto negativo en el tráfico nacional.

Félix, de Verum, destacó que, pese a que Volaris registró una pérdida neta de 51 millones de dólares en el primer trimestre del año, en términos de apalancamiento y márgenes de rentabilidad presenta los mejores de su historia.

En su opinión, las tres aerolíneas mexicanas ya pasaron lo más difícil y se encuentran en una mejor posición financiera para enfrentar cualquier eventualidad.

Asimismo, descarta la posibilidad de que alguna entre en Capítulo 11 o quiebra.