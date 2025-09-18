La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.37% o 7 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este jueves en 18.84 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.32% o 6 centavos por arriba del cierre del miércoles.

La depreciación del peso ocurrió a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.5% de acuerdo con el índice ponderado.

El avance del dólar se debe a una corrección luego de que ayer la Reserva Federal recortó la tasa de interés en 25 puntos base y envió la señal de que podrían hacer un recorte total de 50 puntos base antes de que termine el año, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces del dólar, las divisas más depreciadas fueron: el dólar neozelandés con 1.37%, el won surcoreano con 0.70%, el yen japonés con 0.67%, la corona sueca con 0.63%, el dólar australiano con 0.60% y la corona noruega con 0.56%. El peso mexicano se ubicó en la posición 14 entre las divisas más depreciadas.

Los mercados accionarios en Estados Unidos cerraron positivos, el Dow Jones avanzó 0.27%; el S&P 500 ganó 0.48%; y el Nasdaq Composite subió 0.94%

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró con un retroceso de 0.44%. Las emisoras con mayores pérdidas fueron: Grupo Televisa, con una baja de 3.50%; Peñoles, -3.15%; Inmobiliaria Vesta, -1.81%; Grupo Financiero Banorte, -1.38%; y Grupo México, -1.27%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en tres mil 642 dólares por onza, borrando las ganancias registradas al inicio de la sesión y mostrando un retroceso de 0.74%.

Del mismo modo, el precio del petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 63.57 dólares por barril, con una pérdida de 0.75%. Al igual que el oro, el petróleo también borró las ganancias registradas al inicio de la sesión debido a un mercado cauteloso al balance entre oferta y demanda.

