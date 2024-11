En un mundo en el que el marketing nos atrapa y tiene una gran influencia en nuestras emociones, es esencial saber diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente deseamos. Planear nuestras compras debe convertirse en un hábito, pero puede ser un poco más difícil de lo que pensamos.

Debemos tener en cuenta que las campañas de marketing están dirigidas a impactar en nuestras emociones, creando asociaciones positivas con productos o marcas y haciéndonos sentir que, al comprar tal o cual producto, tendremos una experiencia positiva, lo cual nos crea una falsa necesidad que, a la larga, puede causar unos serios problemas financieros.

“Cuando una persona se enfoca en las necesidades reales, hablando en términos económicos, reduce su estrés y su ansiedad por varios factores, primero porque no tiene la presión de adquirir determinados productos y, en segundo lugar, porque no tendrá la carga financiera si es que se endeuda o se sale de su presupuesto por comprar algo que no necesitaba”, menciona la psicóloga Leticia Mendoza.

Además, aclara: un gasto más allá de lo presupuestado puede llevarnos a un endeudamiento excesivo que podría afectar gravemente nuestra estabilidad financiera y por ende emocional, pero si nos enfocamos en satisfacer necesidades reales, tendremos la oportunidad de invertir en nuestro propio desarrollo personal y en actividades que nos aporten un crecimiento significativo. Por lo tanto, es esencial reflexionar sobre nuestras prioridades y después actuar.

En algunas sociedades hay una fuerte presión cultural para adquirir bienes y servicios que se perciben como símbolos de estatus, éxito o felicidad, lo que refuerza la idea de que satisfacer ciertos deseos es necesario para ser aceptados o valorados en cierto círculo.

¿Qué es el deseo?

La Real Academia Española (RAE) define al deseo como el “movimiento afectivo hacia algo que se apetece”. El deseo es alimentado por el marketing que influye significativamente en los consumidores mediante estrategias psicológicas y emocionales, para lo cual, los anunciantes utilizan diversas estrategias, como la emocional, la creación de urgencia y escasez, y la presentación de productos a través de historias que generan un interés y una necesidad en los consumidores.

Las buenas estrategias del marketing no solo crean un vehemente deseo de compra, sino que están pensadas para moldear necesidades y preferencias del consumidor, lo que influye en el comportamiento financiero de manera importante, señala Leticia Mendoza.

¿Qué es la necesidad?

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow planteó que las necesidades humanas están organizadas en una jerarquía.

Conocida como la “pirámide de Maslow”, esta jerarquía se representa a través de una pirámide de cinco niveles, donde las necesidades más básicas se encuentran en la base y las más complejas en la cima. La idea central es que las personas deben satisfacer las necesidades de un nivel inferior antes de poder enfocarse en las de un nivel superior y así sucesivamente.

Esta es la pirámide de Maslow, un psicólogo que nos enseña más o menos como debemos progresar en la vida, estar estancado en el base, en el lado naranja es lo peor y tu vida mejora a medida que logres subir a la punta. Cuéntenme:

¿cómo están ustedes en esta pirámide, que les… pic.twitter.com/lMYVoG7BD2 — Dr. Thair Kassam (TER) (@thairkassam) March 10, 2024

1. Necesidades fisiológicas: son básicas para la supervivencia, como alimento, agua, refugio, sueño y aire. Estas deben ser cubiertas, antes que nada, porque son fundamentales para la vida.

2. Necesidades de seguridad: una vez cubiertas todas las necesidades fisiológicas, las personas buscan seguridad y protección, lo que incluye la seguridad física, la estabilidad financiera, la salud y el bienestar, así como la seguridad contra accidentes y enfermedades.

3. Necesidades sociales: también conocidas como necesidades de amor y pertenencia, estas incluyen la necesidad de relaciones afectivas, amistad, amor y pertenencia a un grupo y naturalmente surgen cuando las dos primeras están bien cubiertas.

4. Necesidades de estima: estas necesidades se dividen en dos categorías, estima por uno mismo (autorrespeto, logros, independencia) y la estima que proviene de los demás (reconocimiento, atención, respeto). La satisfacción de estas necesidades genera confianza, valor y un sentido de competencia.

5. Necesidades de autorrealización: este es el nivel más alto de la pirámide. Se refiere al deseo de una persona de alcanzar su máximo potencial y desarrollar plenamente sus capacidades y talentos. La autorrealización implica crecimiento personal, creatividad, búsqueda de conocimientos y la realización de metas.

Maslow también sugiere que, una vez que las necesidades de autorrealización se cumplen, algunas personas pueden aspirar a necesidades de trascendencia, donde buscan algo más allá de ellos mismos, como ayudar a otros, contribuir a causas o encontrar un propósito más amplio.

En la jerarquía de Maslow, las necesidades pueden variar en diferentes momentos de la vida y no siempre se siguen en un orden rígido.

Sin embargo, es un marco útil para comprender la motivación del ser humano y cómo las diferentes necesidades influyen en el comportamiento y el consumismo.

¿Qué consumidor soy?

Por su parte, Óscar Terán, experto financiero, autor del libro Superventas inteligentes, a pregunta expresa responde, que como consumidores debemos estar muy atentos para detectar qué tipo de compras estamos haciendo, si son por necesidad o si son por deseo, y una vez teniéndolo claro, analizar nuestro presupuesto para ver nuestro panorama y de qué manera va a repercutir en nuestras finanzas esa compra.

“Debemos estar muy atentos a nuestros impulsos, porque estamos ante un capitalismo salvaje que nos empuja a comprar lo que sea y tal vez con eso, nosotros llenar algún vacío con cosas. En este mundo hay una oferta constante de todo lo que se te pueda ocurrir y que es muy fácil caer, pero más que nada, eso tiene que ver con la disciplina financiera que tengamos y la cantidad de fondos con la que contemos.

Añade que muchos de nuestros problemas financieros suelen ser consecuencia de que no supimos aplicar los créditos.

“Yo soy fiel creyente de que el crédito es un gran aliado para poder alcanzar ciertas metas, pero siempre y cuando se tenga disciplina. Si a uno le dan una carta blanca y la usa para comprar cualquier producto y al final del mes no tiene como pagarlo, entonces comienza a acumular intereses. Aquí es donde te das cuenta de la importancia de la disciplina, la estrategia personal financiera que debes de adquirir para tu beneficio. Debes educarte financieramente parapoder llegar a metas grandes y cambiar tu panorama financiero”, agrega Óscar Terán.

Imagen: Unsplash

La IA como aliada

De acuerdo con el reporte Global State of the Consumer Tracker de Deloitte, el 46% de los mexicanos terminan el mes con dinero en la cartera y un 31% afirma sentirse preocupado por la deuda de sus tarjetas de crédito. La falta de cultura financiera es una realidad en México.

Por esta razón han surgido diversas herramientas, como plataformas y aplicaciones, para que los consumidores puedan mejorar sus finanzas personales, para lo cual, ciertas startups han recurrido a todo tipo de recursos, desde blogs y webinars hasta asistentes virtuales, como Pregúntale a Fintual, para educar a las personas.

Estos últimos, utilizan la inteligencia artificial para resolver dudas financieras que frecuentemente surgen como ¿qué tarjeta de crédito es la mejor?, o ¿cómo invertir de manera segura?, así como brindar consejos para, por ejemplo, salir del sobreendeudamiento y demás, señala el comunicado ”3 aportes de la tecnología financiera para combatir el estrés económico”.

El presupuesto: el primer paso

El presupuesto debe apegarse a los ingresos que poseas y será la guía para tus compras inteligentes. Lo primero que debes tener en cuenta son los productos que Abraham Maslow considera en el número uno de su pirámide y que están relacionados con la supervivencia, como son el alimento y los enseres para la casa, teniendo siempre en consideración que debes apegarte a una determinada cantidad.

Debes hacer un cálculo de los costos, ajustarlo a la cantidad que destinarás para esos gastos y no excederte por ningún motivo.

