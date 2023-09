Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó otros 4 mil 63 millones de pesos para continuar con la extracción de petróleo y gas mediante métodos no convencionales, mismos que asociaciones civiles aseguran se trata de fracking, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2024.

Se trata del proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Chicontepec, ubicado entre Veracruz y Puebla, que incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado.

De inicios de 2019 a mediados de 2023, este gobierno ha invertido 18 mil 780 millones de pesos en la extracción de recursos fósiles con este método, publicó recientemente EL UNIVERSAL, el cual ha sido catalogado como de gran impacto al medio ambiente.

Lo anterior pese a las múltiples promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se realizaría esta práctica en México en su sexenio por daños a mantos acuíferos, fauna y vegetación.

Este proyecto se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Agua Fría Coapechaca, Tajín-Corralillo, Pdte. Alemán-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapán.

Además, de acuerdo con datos publicados por Pemex, la extracción de estos campos ha demostrado que se extraen crudo y gas a altos costos, incluso entre los más elevados considerando campos más productivos.

Sin embargo, la producción de Chicontepec continúa descendiendo, pues pasó de 28.4 mil barriles diarios en 2018 a 16.9 mil barriles al día el año pasado.

En entrevista previa, Miriam Grunstein, académica no residente del Centro México de Rice University, señaló que el gobierno ha recurrido a este método no convencional de extracción de petróleo para impulsar su plataforma petrolera, la cual no ha podido incrementarse a los niveles que se buscan, que son de 2 millones de barriles diarios.

En julio de 2023, Pemex publicó que su plataforma de extracción fue de un millón 573 barriles diarios, contando la producción de socios y sin condensados, llegando a los menores niveles desde hace 44 años.

Para la experta, Pemex da continuidad a estos campos controversiales, porque quiere generar más crudo, aunque sea costoso, y también porque ya tiene contratos de servicio que debe honrar.

Las cifras que presentó Pemex para 2024 apuntan que el proyecto, que empezó a desarrollarse en 2002 y terminará en 2031, ya tiene un costo de 512 mil 265 millones de pesos, 4.8% superior a lo reportado a inicios de 2023, cuando el monto ascendía a 488 mil 813 millones de pesos.

La inversión en Chicontepec también es 35% más alta que los 376 mil 428 millones de pesos que recibió en 2018.

Pablo Ramírez, investigador de Greenpeace, señaló que hay evidencia de que Pemex expande las actividades de extracción de gas y crudo con la fracturación hidráulica, pese a cualquier promesa política de prohibir estos métodos.

“Si Pemex no prohíbe esta actividad institucionalmente, las otras administraciones van a retomar estos métodos, e incluso la pueden ampliar ante la necesidad de extraer”, alertó.