El Banco de México (Banxico) recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 0.6% a 0.1% para este año por un “efecto acotado” de la política arancelaria de Estados Unidos.

Con ello, aseguró que la economía se encuentra estancada y en peligro de caer en una contracción moderada.

El instituto mostró su preocupación por el reciente comportamiento de la inflación, sobre todo por el encarecimiento de algunos productos agropecuarios, como el pollo.

“En 2024 tuvo una desaceleración y ahora en 2025 estamos estimando un comportamiento, una variación cercana a cero. Una economía estancada con balance de riesgos sesgado a la baja”, dijo el subgobernador José Gabriel Cuadra.

Al presentar el Informe Trimestral de la Inflación, advirtió que se prevé el riesgo de que la economía nacional caiga en una contracción, aunque moderada, con un debilitamiento de Estados Unidos.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja descartó una recesión.

En tanto, el subgobernador Jonathan Heath puntualizó que la definición de una recesión técnica es simplista y más bien “mediática”, por lo en estos momentos la economía está “estancada y lo estará por un rato”, aunque no en recesión.

Respecto a la inflación, Heath admitió que es preocupante que el nivel se encuentre fuera del rango de la meta puntual de 3%, porque “estamos viendo que va en la dirección contraria”. Se debe, explicó, a que la parte no subyacente de la inflación, en especial en productos como el pollo, cuyo precio tiene una alta volatilidad, no es susceptible a las acciones de política monetaria.

Por ello, advirtió que “tenemos que estar preparados para enfrentar choques no anticipados en la parte no subyacente en el futuro”, porque siempre que ha tenido una variación elevada, como en el promedio histórico cercano a 6%, no hay nada que nos diga que ese comportamiento vaya a cambiar pronto.

Para Heath lo más preocupante es que la inflación subyacente, que incluye a las mercancías no alimenticias, tras haber tocado un mínimo a finales de 2024, se ha incrementado poco a poco y podría ubicarse por arriba de 4% a finales de mayo.

Remesas: efecto acotado

Algunos miembros de la Junta de Gobierno de Banxico se refirieron al impuesto de 3.5% a las remesas que avanza en Estados Unidos. Consideraron que el gravamen tendría un efecto macroeconómico acotado.

“Aunque estas pueden representar 3.5% del PIB, no quiere decir que la afectación pueda ser remotamente de esa magnitud”, dijo el subgobernador Omar Mejía Castelazo.