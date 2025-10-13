Más Información

Hamas libera al primer grupo de siete rehenes a Israel; Cruz Roja hace chequeo médico

Hamas libera al primer grupo de siete rehenes a Israel; Cruz Roja hace chequeo médico

En Veracruz y Puebla no dejará de llover, alerta Conagua; remanentes de Raymond y frente frío 6 afectarán estos estados

En Veracruz y Puebla no dejará de llover, alerta Conagua; remanentes de Raymond y frente frío 6 afectarán estos estados

Susto en Auditorio Nacional; retrasan concierto de El Tri por caída de una pantalla

Susto en Auditorio Nacional; retrasan concierto de El Tri por caída de una pantalla

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Sube a 47 cifra de fallecidos por fuertes lluvias; Veracruz suma 18 muertes

Sube a 47 cifra de fallecidos por fuertes lluvias; Veracruz suma 18 muertes

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

Sheinbaum encabeza Centro de Comando en Veracruz; “sabemos que hay desesperación, los vamos a atender a todos”, dice

El comité del Nobel ha decidido otorgarle el galardón del Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación

Más información en breve

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses