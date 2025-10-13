El comité del Nobel ha decidido otorgarle el galardón del Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación

Más información en breve

