Algunos de los miembros de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico), es decir tres de un total de cinco, mostraron su disposición para discutir hacia delante un recorte a la tasa objetivo de política monetaria que se encuentra en 11% desde marzo pasado.

La próxima decisión de política monetaria del Banco Central mexicano está programada para el próximo 8 de agosto del presente año.

Según la Minuta número 109 de la sesión del órgano colegiado que se anunció el pasado 27 de junio, algunos de ellos así lo expresaron durante el análisis y motivación de los votos en presencia del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, quien tiene derecho opinar pero no a votar.

Lo anterior significa que hay dos integrantes más que podrían sumarse a la postura del subgobernador, Omar Mejía Castelazo, quien en la pasada sesión votó a favor de bajar 25 puntos base la tasa de referencia.

“Hay instrumentos específicos para procurar un buen funcionamiento de los mercados, y la política monetaria debe reaccionar en función de su impacto sobre nuestro escenario central, que, ante el impacto de ambos choques incorporados, no observa cambios relevantes y permite continuar ajustando nuestra postura monetaria”, consideró Omar Mejía al argumentar su voto disidente.

Junta de Gobierno busca equilibro en la política monetaria

Uno de sus compañeros de la Junta de Gobierno, cuyo nombre no se revela en las Minutas, externó que a pesar de que se decidió no modificar la postura, que implica prolongar la pausa en los ajustes a la tasa objetivo, ello no significa que se deje de contemplar la posibilidad de recortes en las próximas reuniones.

Recordó que no obstante las fluctuaciones que ha exhibido la inflación general durante este año, esta permanece en niveles visiblemente menores a los máximos registrados en este episodio inflacionario.

Otro dejó abierta esta ventana al manifestar que sería apropiado retomar los ajustes a la baja, con la finalidad de buscar un equilibrio más eficiente en la conducción de la política monetaria.









