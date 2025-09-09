A pesar del estancamiento económico que vive el país, se estima que los mexicanos gastarán más en las celebraciones de las Fiestas Patrias de este 2025, que con respecto al año pasado.

La Confederación de Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que el 15 y 16 de septiembre los mexicanos gastarán 37 mil 500 millones de pesos, 7.1% más que el año anterior.

Gran parte de las ventas, aproximadamente 55%, se generarán por las compras de los nacionales en comercios como supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, venta de trajes típicos, banderas, artículos conmemorativos, grupos musicales y mariachis.

Al ser puente, se espera también una derrama en el sector turismo, es decir, hoteles, viajes por carretera, avión, mayor venta de gasolina, consumo en restaurantes y bares de los destinos turísticos, entre otros servicios, por lo que el turismo nacional y extranjero se estima dejará 12 mil 500 millones de pesos.

Foto: Turismo SMA

Un 10% de la derrama económica esperada para ese día se obtendrá de ventas en restaurantes, entretenimiento y espectáculos; en tanto que, el restante 5% serán las ventas de transporte local y otros servicios.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano dijo que “las fiestas patrias son un momento en el que el espíritu comunitario de México se hace presente. No solo conmemoramos nuestra independencia, también reconocemos la fortaleza de millones de negocios y empresas familiares que con su esfuerzo hacen posible que la celebración se viva en cada hogar, en cada restaurante, en cada mercado, en cada hotel”.

Consideró que esta derrama de más de 37 mil 500 millones de pesos refleja el papel estratégico del comercio comunitario, que no solo genera ingresos, sino que preserva tradiciones, fomenta la convivencia y dinamiza la economía en cada estado y municipio del país.

