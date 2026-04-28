Acapulco, Gro.— El director de turismo sostenible de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Óscar Rueda, llamó a fortalecer la certeza jurídica para inversionistas y agilizar la emisión de licencias ambientales, al advertir que los retrasos en estos procesos frenan proyectos de inversión.

Rueda indicó que uno de los principales obstáculos identificados por inversionistas es la tardanza en la obtención de permisos ambientales. Explicó que, si bien estos son necesarios en un modelo de turismo sostenible, los tiempos de respuesta que pueden extenderse por años, desincentivan la inversión y provocan la pérdida de oportunidades.

En el foro Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: Política pública y alianzas para impulsar su desarrollo, destacó que México mantiene condiciones favorables para atraer capital al sector turístico, entre ellas una demanda sólida, amplia infraestructura, riqueza cultural y biodiversidad. Añadió que el país está en una etapa madura del desarrollo turístico y puede seguir expandiendo su oferta.

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