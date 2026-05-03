La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) llega debilitada a la reunión telemática prevista para este domingo, en la que deberá decidir el nivel de su oferta petrolera para junio, en un escenario condicionado por la posible normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz.

El encuentro reunirá a sólo siete grandes productores —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— tras la salida el viernes de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de una crisis energética global marcada por la guerra en Irán y la disrupción de suministros.

En el último año, los países de la OPEP+ habían acordado aumentos graduales de producción para devolver al mercado parte de los recortes voluntarios aplicados en 2023.

Entre abril y diciembre de 2025 pactaron incrementos por 2.9 millones de barriles diarios (mbd), cerca de 2.8% de la producción mundial.

Sin embargo, los aumentos más recientes —206 mil barriles diarios en abril— siguen en gran medida sin aplicarse debido a las interrupciones causadas por el conflicto en Irán.

La salida de EAU de la OPEP+, en vigor desde el 1 de mayo, añade incertidumbre, ya que sorprendió por el momento de su anuncio y por no haber sido coordinada con otros socios.

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