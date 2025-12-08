Ciudad Maderas, una de las desarrolladoras inmobiliarias con mayor presencia en el país, reafirma su compromiso con el bienestar social a través de la Fundación Ciudad Maderas, una iniciativa que trabaja activamente para mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y comunidades vulnerables en los estados de Yucatán, Puebla, Guanajuato y Querétaro.

Desde su creación, la Fundación ha impulsado programas permanentes de apoyo, entregando despensas, ropa, cobijas, juguetes y artículos de primera necesidad a familias en situación de vulnerabilidad. Durante esta temporada navideña, la Fundación refuerza su presencia con entregas especiales que buscan llevar alegría y bienestar a quienes más lo necesitan.

Foto: Cortesía Ciudad Maderas

Asimismo, la institución mantiene una respuesta inmediata ante desastres naturales, como las recientes lluvias en diversas regiones del país, proporcionando ayuda oportuna a las familias afectadas.

Educación y cultura: pilares para el desarrollo

A través del área de Arte y Cultura Social, la Fundación desarrolla proyectos comunitarios para menores en riesgo, jóvenes en contacto con la ley y personas privadas de la libertad. Talleres artísticos, actividades deportivas y programas de expresión cultural se convierten en herramientas de transformación y reintegración social digna.

En paralelo, el eje de Educación y Salud opera mecanismos de vinculación con instituciones para gestionar becas, apoyos médicos, alimentación, vivienda, útiles escolares y estímulos deportivos, atendiendo necesidades inmediatas que frenan el desarrollo de las familias.

Foto: Cortesía Ciudad Maderas

Dignidad animal, un modelo de bienestar responsable

Como parte de su visión integral de responsabilidad social, Ciudad Maderas también opera un refugio para animales, donde actualmente cuidan a más de 70 perros rescatados. Ahí reciben alimento, atención veterinaria, entrenamiento y, lo más importante, la oportunidad de encontrar un hogar amoroso con familias responsables.

Un logro histórico: la Fundación Real Madrid llega a Querétaro

Entre los avances más destacados de este año, Ciudad Maderas celebra haber llevado la Fundación Real Madrid al estado de Querétaro. Gracias a esta alianza internacional, 600 niñas, niños y adolescentes de diversos contextos sociales podrán acceder a entrenamientos de fútbol fundamentados en la metodología de una de las instituciones deportivas más reconocidas del mundo.

Este programa no sólo acerca el deporte a la juventud, sino que también fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

Una misión que va más allá de construir hogares

Para Ciudad Maderas, la labor social es parte esencial de su ADN corporativo. La empresa destaca que su misión no se limita a la venta de terrenos o viviendas, sino a dejar una huella positiva en cada estado donde tiene presencia, contribuyendo al desarrollo humano, comunitario y social de México.

“Nuestro objetivo es aportar valor real a las comunidades. Cada acción, cada programa y cada iniciativa de la Fundación Ciudad Maderas está diseñada para cambiar vidas y construir un mejor país,” destacó la compañía.

Foto: Cortesía Ciudad Maderas

Con iniciativas que abarcan desde la asistencia social y el bienestar animal hasta el impulso deportivo y la educación en valores, Ciudad Maderas se consolida como una empresa que no solo desarrolla espacios para vivir, sino también oportunidades para crecer y transformar la vida de miles de familias mexicanas.