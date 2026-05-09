La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes 0.23%, pero logró apuntarse una ganancia semanal de 2.94%, con la que rompió una racha de tres semanas negativas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 69 mil 855.58 unidades.

“El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre el fin de la guerra; en Estados Unidos los tres principales índices registraron avances semanales”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, precisó, el IPC “cerró la semana con una ganancia de 2.94% para romper una racha de tres semanas de pérdidas”.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias semanales de Industrias Peñoles (15.37%), Orbia Advanced (10.33%), Grupo México (7.68%), Pinfra (6.77%) y Grupo Carso (5.71%).

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que en lo que va de mayo, el IPC acumula un avance de 2.94%, y en 2026 un rendimiento de 8.63%.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 219.2 millones de títulos por un importe de 21 mil 699 millones de pesos.

De las 728 empresas que cotizaron en la sesión, 326 cerraron con sus precios al alza, 375 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

En tanto, Wall Street cerró en verde, con el tecnológico Nasdaq marcando récord, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor de lo esperado y mientras los inversionistas siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán.

Al término de la sesión, el Dow Jones sumó 0.02%, hasta 49 mil 609 enteros; el S&P 500 ganó 0.84%, hasta 7 mil 398 puntos, y el tecnológico Nasdaq avanzó 1.71%, hasta 26 mil 247 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow Jones creció 0.22%, el selectivo avanzó 2.33%, y el tecnológico, 4.51%. El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer 0.6%, hasta 95.42 dólares por barril. EFE

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