El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) despidió el jueves sobre 70 mil 846 puntos, después de perder 0.1% en la sesión.

Se trata del cuarto día consecutivo en que la plaza entrega números negativos, su peor racha desde el periodo del 29 de diciembre al 2 de enero pasado, cuando también acumuló cuatro jornadas en rojo.

De las 35 empresas más negociadas en la BMV, Gruma, Mega y Bimbo se llevaron la peor parte durante el jueves, mientras Alsea, Sigma y Peñoles lograron las mayores alzas.

Con este movimiento, el principal índice bursátil del país arrastra una pérdida en la semana de 0.9%, aunque en febrero suma una ganancia de 4.8% y en el año de 10.2%.

Los centros bursátiles de Nueva York también sufrieron caídas debido a las tensiones geopolíticas, opinaron estrategas de Banorte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump mencionó que su país debe “lograr un acuerdo significativo” con Irán y dio un plazo de 10 días para anunciar si habrá un pacto.

A su vez, el ejército estadounidense se ha posicionado en el Medio Oriente, incrementando las presiones sobre Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 0.5%, mientras que el tecnológico Nasdaq y el Standard & Poor's 500 bajaron 0.3%.

El dólar gana fuerza

La moneda de Estados Unidos se fortaleció contra la mayoría de divisas, incluyendo el peso, que terminó cotizando en 17.25 unidades y fue una depreciación de 0.3%, la segunda pérdida seguida,indican las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

El analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza, señaló que el dólar ganó fuerza globalmente principalmente por la narrativa de las actas de la Reserva Federal (Fed), que se publicaron el miércoles y proyectaron una postura sesgada a aplicar menores recortes en tasas.

“La combinación de una Fed hawkish y la agenda de reformas en México crea un entorno difícil para el peso. Mientras el sector exportador ofrece un soporte estructural innegable, las señales de mayor control estatal en litigios comerciales y el posible incremento en los costos laborales actúan como catalizadores de debilidad”, opinó.