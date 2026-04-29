Más Información
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
¿De qué acusan al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa en EU?; ¿qué sentencia les corresponde?
"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; Rubén Rocha y senador Enrique Inzunza, entre los señalados
Por diversos incumplimientos entre el 2022 y 2024 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interpuso una demanda de Acción Colectiva contra Whirlpool o Kitchenaid que fue admitida por un juez federal en la Ciudad de México.
La empresa de electrodomésticos no cumplió con las ofertas, entrega de productos o canceló unilateralmente las compras en línea que realizaron 112 personas en los años anteriormente mencionados.
Lee también Profeco llama a afectados a sumarse a acción colectiva contra Walmart; sufrieron cancelaciones unilaterales en compras en línea
Tras la admisión de la demanda, la Profeco pidió sumarse a la Acción Colectiva a los consumidores afectados por situaciones similares, siempre y cuando caigan en los siguientes supuestos:
- Hayan sido objeto de incumplimiento de las ofertas anunciadas por la empresa de electrodomésticos en los años 2022, 2023 y 2024.
- Que la firma les haya negado la entrega de los productos adquiridos en esos tres años.
- Que les hayan cancelado unilateralmente la compra sin el consentimiento de la persona compradora en esos mismos años.
Pidió a los interesados consultar los requisitos en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx o comunicarse a la Dirección de Acciones Colectivas de la Profeco.
O también pueden comunicarse a los teléfonos 55 5625 6700 a las extensiones 11292, 11122, 11948 en un horario de 9am a 6pm de lunes a viernes.
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]