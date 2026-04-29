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Por diversos incumplimientos entre el 2022 y 2024 la Procuraduría Federal del Consumidor () interpuso una demanda de Acción Colectiva contra Whirlpool o Kitchenaid que fue admitida por un juez federal en la Ciudad de México.

La empresa de electrodomésticos no cumplió con las ofertas, entrega de productos o canceló unilateralmente las compras en línea que realizaron 112 personas en los años anteriormente mencionados.

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Tras la admisión de la demanda, la Profeco pidió sumarse a la Acción Colectiva a los consumidores afectados por situaciones similares, siempre y cuando caigan en los siguientes supuestos:

  • Hayan sido objeto de incumplimiento de las ofertas anunciadas por la empresa de electrodomésticos en los años 2022, 2023 y 2024.
  • Que la firma les haya negado la entrega de los productos adquiridos en esos tres años.
  • Que les hayan cancelado unilateralmente la compra sin el consentimiento de la persona compradora en esos mismos años.

Pidió a los interesados consultar los requisitos en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx o comunicarse a la Dirección de Acciones Colectivas de la Profeco.

O también pueden comunicarse a los teléfonos 55 5625 6700 a las extensiones 11292, 11122, 11948 en un horario de 9am a 6pm de lunes a viernes.

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