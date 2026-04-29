Por diversos incumplimientos entre el 2022 y 2024 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interpuso una demanda de Acción Colectiva contra Whirlpool o Kitchenaid que fue admitida por un juez federal en la Ciudad de México.

La empresa de electrodomésticos no cumplió con las ofertas, entrega de productos o canceló unilateralmente las compras en línea que realizaron 112 personas en los años anteriormente mencionados.

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Tras la admisión de la demanda, la Profeco pidió sumarse a la Acción Colectiva a los consumidores afectados por situaciones similares, siempre y cuando caigan en los siguientes supuestos:

Hayan sido objeto de incumplimiento de las ofertas anunciadas por la empresa de electrodomésticos en los años 2022, 2023 y 2024.

anunciadas por la empresa de electrodomésticos en los años 2022, 2023 y 2024. Que la firma les haya negado la entrega de los productos adquiridos en esos tres años.

Que les hayan cancelado unilateralmente la compra sin el consentimiento de la persona compradora en esos mismos años.

Pidió a los interesados consultar los requisitos en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx o comunicarse a la Dirección de Acciones Colectivas de la Profeco.

O también pueden comunicarse a los teléfonos 55 5625 6700 a las extensiones 11292, 11122, 11948 en un horario de 9am a 6pm de lunes a viernes.

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