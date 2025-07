La llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de Estados Unidos, así como algunas de sus políticas, han generado incertidumbre en muchos de los sectores e industrias alrededor del mundo.

Uno de estos mercados afectados es el del oro que desde enero, mes en que el republicano tomó posesión de nueva cuenta en la Casa Blanca, ha ido en aumento. El incremento en el valor de este metal precioso afecta a diversos actores económicos, incluyendo a inversionistas, empresas y finalmente, a los consumidores, pero algunas empresas terminan recibiendo más el impacto por esta volatilidad.

Entre las principales afectadas se encuentra el de la joyería, quienes además de resentirlo en el precio de los productos que ofrecen al público, han tenido que buscar otras opciones de aleaciones con otros metales para aminorar el golpe.

Lee también Remesas vuelven a mostrar su músculo pese a tensión migratoria; rebasan los 5 mil mdd en mayo y no le fallan a las mamás

Lina Lopera, directora de Mercados Directos de América de Tous explicó a EL UNIVERSAL que desde hace años, como sector, se han enfrentado a una serie de retos relacionados con el costo de esta materia prima.

“El oro viene subiendo desde hace varios años, se ha venido apreciando mucho, hemos decidido hacer revisiones muy puntuales dependiendo de la cantidad de metal, lo que hace que no se tenga una subida de tan precios generalizada”, afirmó en entrevista.

A su vez, Brigitte Boehmm, Global Chieff Commercial de la joyería española UNOde50 explicó que para Europa, el tema del aumento de este metal precioso ya se había incrementado bastante, principalmente por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Vendemos mucho oro… por lo cual obviamente el precio en el oro nos afecta y mucho. Afortunadamente las cantidades que vendemos ahora son mayores y podemos compensar con el volumen que tenemos, pero estamos buscando constantemente maneras distintas y sostenibles para poder reducir un poco el costo”, aseguró también en entrevista.

Lee también Encuesta Banxico: Analistas mejoran pronóstico para el PIB y aumentan expectativas inflacionarias

De acuerdo con datos de Investing.com, el precio del oro se ha incrementado en lo que va de año hasta 21.9%, alcanzando un precio promedio de 3,145 pesos.

Fue el 14 de marzo pasado cuando este metal sobrepasó por primera vez la barrera de los tres mil pesos y desde ahí se ha mantenido en esa cotización. Sin embargo, el 13 de junio alcanzó su precio más alto al llegar a un valor de 3,452.8 debido a que Israel lanzó una serie de ataques contra Irán.

Antonio Di Giacomo, analista de Mercados en XS.com precisó que los precios del oro han subido principalmente por la incertidumbre económica mundial.

“Esta apreciación sin precedentes se ha visto impulsada por la creciente incertidumbre económica mundial, lo que ha llevado al metal a alcanzar sucesivos máximos históricos. La rentabilidad de la inversión en oro ha superado notablemente a la de las clases de activos tradicionales, superando índices como el Nasdaq y el S&P 500”, detalló en entrevista.

Lee también A 5 años del T-MEC, momento de diversificar mercados para exportaciones: Coparmex; sugiere fortalecer relaciones con Europa y Asia

Para el analista, otros sectores industriales que también utilizan oro, como el electrónico, también se enfrentan a un aumento de los costos en los insumos, sin embargo los volúmenes se han mantenido a niveles relativamente estables y por ello no reportan repercusiones más grandes.

En contraparte, las empresas mineras de oro y los inversionistas centrados en los metales son los principales beneficiados por el alza del valor del oro, ya que registran más ganancias.

Di Giacomo advirtió que los precios del oro podrían seguir escalando lo que resta de año si persisten las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios, así como la escalada de riesgos geopolíticos en Medio Oriente y Europa del Este que también podría impulsar la demanda del ese metal.

Joyerías: buscan opciones ante aumento del oro

Aunque el oro es su principal activo, las empresas joyeras buscan algunas alternativas para que el impacto por los nuevos costos no se vea reflejado en lo que compran los usuarios.

La directiva de Tous señaló que son rigurosos en sus costos fijos e internamente para no afectar al consumidor, por lo que aseguró que mantienen una responsabilidad para mantener ese nivel de precios tanto para no dañar su crecimiento, como sus ventas.

Lee también Modernización de tratado comercial entre UE y México incrementará exportaciones hasta en 12%; podrían duplicarse en 7 años

Por ello, en algunos casos buscan aleaciones del oro con otros metales, o el uso de gemas y piedras preciosas para mitigar el alza.

“El oro es muy importante para nosotros como joyeros, pero también el oro viene con gemas, diamantes, tenemos muchos más metales como plata con baño en oro y la plata; al tener este mix, nosotros podemos darnos ese privilegio de no hacer subidas generalizadas cuando los precios de algún metal cambian… No llegamos al 5% en el aumento de precios, pero a nivel general, como son subidas que no son generalizadas, eso es algo que consideramos un gran logro”, destacó.

Joyerías: no es la primera vez que se enfrentan a este aumento

A decir de las directivas de las empresas de joyería esta no es la primera vez que se enfrentan a un reto tan complicado relacionado con el aumento de esta materia prima.

Lina Lopera indicó que incluso desde hace 5 años comenzaron a ver esta tendencia, debido nuevamente a factores geopolíticos mundiales como la primera llegada de Trump a la presidencia, la pandemia del Covid-19 y el conflicto Rusia-Ucrania.

“Nosotros ya llevamos dos años seguidos con el incremento del oro, por lo que no nos ha agarrado de sorpresa el tema ahora de Trump, es un tema que ya hemos estado trabajando”, precisó Brigitte Boehmm, quien agregó que es un factor que trabajan constantemente con sus proveedores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm