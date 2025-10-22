Insigneo Financial Group, empresa internacional de gestión patrimonial con sede en Miami, anunció la adquisición del negocio de gestión patrimonial de VectorGlobal Wealth Management Group y su asesor registrado, VectorGlobal IAG, ambos con base en Estados Unidos.

En un comunicado, sin revelar los términos de la transacción, la compañía detalló que, con esta operación, Insigneo incorporará más de 4 mil millones de dólares en activos de clientes de América Latina y Norteamérica, además de sumar a a un grupo selecto de asesores financieros y personal de apoyo.

La transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias, se espera que concluya en el primer trimestre de 2026.

El movimiento marca un nuevo capítulo en el proceso de venta de activos de Vector, la casa de bolsa que fundó Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, luego del traspaso de sus cuentas en México a Finamex, anunciado el pasado 1 de octubre y efectivo a partir de ayer.

Ahora, el segmento internacional de la empresa cambia de manos y pasa a reforzar la estructura global de Insigneo, que con esta compra alcanzará 35 mil millones de dólares en activos bajo gestión.

Acuerdo con Finamex

La transacción incluye también un acuerdo de referencia de tres años entre Insigneo y Finamex Casa de Bolsa para atender las cuentas offshore de clientes que fueron recientemente transferidas desde Vector. Con ello, se asegura la continuidad del servicio a los inversionistas latinoamericanos, un público clave para ambas instituciones.

“Esta transacción representa un hito importante en la implementación de la estrategia de crecimiento de Insigneo”, afirmó el director general y presidente del consejo de administración de Insigneo, Raúl Henríquez.