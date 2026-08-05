A partir de este mes inicia la segunda fase de la remodelación y modernización integral del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM), la cual se desarrollará durante el resto del año y a lo largo de 2027, informó el Grupo Aeroportuario Marina.

Esta nueva etapa tiene como objetivo fortalecer la capacidad del aeropuerto para atender una mayor demanda de pasajeros, mejorar la experiencia de viaje y mantener altos estándares internacionales de eficiencia operativa, seguridad y puntualidad.

Las obras continuarían una vez concluido la Copa Mundial de Futbol 2026, sin suspender las operaciones de aterrizajes y despegues de aeronaves y procurando reducir al máximo las posibles afectaciones para las y los viajeros.

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Asimismo, continúan los trabajos en diversas áreas operativas y en los edificios terminales que, por sus características, no fueron interrumpidos y concluirán durante este ejercicio.

Entre las obras previstas para esta segunda fase destacan la ampliación de salas de espera y construcción de un pasillo de separación de flujos de pasajeros en el área nacional de la Terminal 1.

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En la Terminal 2 se actualizará el sistema de aire acondicionado, la ampliación del estacionamiento vertical y se renivelarán las rampas vehiculares.

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Además, se encuentra en construcción un nuevo Centro de Comando y Control, a fin de robustecer la seguridad aeroportuaria.

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En ambas terminales se modernizarán los sistemas de pararrayos y contra incendios, y se incorporarán nuevos tomógrafos para la revisión de equipaje, así como equipos adicionales para la validación de documentos en los puestos de inspección de pasajeros, entre otras.

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