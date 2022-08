Inflación sigue tendencia alcista, reconoce subgobernador de Banxico, Jonathan Heath

Luego de que el Inegi diera a conocer que durante la primera quincena de agosto la inflación anual subió a 8.62% a tasa anual, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, reconoció que sigue la tendencia al alza.



En su cuenta de twitter escribió un breve comentario al respecto: “La inflación general sigue con su tendencia alcista. En la primera quincena de agosto llega a 8.62%”, advirtió.



Mientras tanto, analistas destacaron que el resultado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) superó las expectativas.

Lee también Inflación no para y supera expectativas; llega a 8.62% en primera quincena de agosto



Inflación no ha tocado su pico: Gabriela Siller

Para Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, con este dato, se puede afirmar que la inflación no ha tocado su pico.



Hizo ver que si bien el componente de energéticos no mostró presiones en la quincena, esto no implica que hayan desaparecido las presiones sobre precios de las gasolinas que se encuentran artificialmente controlados.



Anticipó que es probable que la inflación general siga observando presiones adicionales al alza en los próximos meses, alertó en un reporte dado a conocer esta mañana.

Lee también Advierte Cepal sobre inflación y caída del empleo



Señaló que existen riesgos al alza para los precios de los energéticos porque si bien a nivel internacional han disminuido los precios de las gasolinas, esto solo se traduce en menores presiones para el gasto del sector público.



“Los precios de las gasolinas están controlados de forma artificial y no se pueden descartar presiones al alza en precios internacionales hacia finales del año, en particular si la OPEP decide limitar los suministros de petróleo o si Rusia decide limitar los suministros de energía, principalmente gas, al resto de Europa”, previó.



Banorte coincidió en que la inflación todavía permanece alta debido a que los precios de los alimentos siguen presionando al INPC general.



De ahí que dijeron estar aún cautelosos en la inflación a pesar de que podría alcanzar un máximo pronto.



Lee también: El tren maya descarrila 11 proyectos ferroviarios

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vcr