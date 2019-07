Inflación anual llega a 3.84% en la primera quincena de julio, la más baja en dos años y medio

En la primera quincena de julio de 2019 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.27% respecto a la quincena inmediata anterior y una tasa de inflación anual de 3.84%, el incremento anual más bajo desde diciembre de 2016.



De esta forma la inflación se mantiene por tres quincenas consecutivas dentro del objetivo del Banco de México de 3.0% más/menos un punto porcentual.



Los bienes y servicios cuyos precios incidieron más en la inflación durante la primera quincena de julio fueron: pollo con una alza quincenal de 2.69%; cebolla, 13.92%; gasolina de bajo octanaje, 0.47%; transporte aéreo, 9.26%; papa y otros tubérculos, 6.45%; aguacate, 4.64%; servicios turísticos en paquete, 4.65%; naranja, 10.16%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.25%; así como lechuga y col, 7.53%.



Por el contrario los genéricos cuya disminución de precios contribuyó más a contener la inflación en la primera mitad de julio, fueron: jitomate con una baja quincenal de 5.74%; chayote, -13.39%; uva, -19.23%; huevo, -1.07%; otros alimentos cocinados, -0.49%; cremas para piel, -2.16%; juguetes y juegos de mesa, -2.03%; gas doméstico LP, -0.21%; tomate verde, -3.06%; blusas y playeras de mujer, -1.11%.



Por entidades, las que registraron los mayores niveles de inflación en la primera quincena de julio, fueron: Oaxaca con una alza quincenal de 0.68%; Tabasco, 0.57%; Aguascalientes, 0.55%; Nuevo León, 0.52%; y Colima, 0.50%. Por su parte, los estados con retroceso o menor incremento de precios, fueron. Querétaro, -0.07%; Chiapas, -0.02%; Estado de México, 0.03%; Hidalgo, 0.04%; y Morelos, 0.06%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un incremento de 0.17% quincenal y de 3.81% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.60% quincenal y 3.92% anual.



Dentro del índice de precios subyacente, se observaron alzas en los precios de las mercancías y de los servicios, de 0.07% y de 0.27% quincenal, respectivamente.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.15% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.18% quincenal.

vcr