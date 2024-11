El diálogo es la mejor vía para que México y Estados Unidos lleguen a acuerdos y se eviten afectaciones a las dos economías, porque la imposición de aranceles solamente provocará una caída de ambas economías, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), José de Jesús Rodríguez Cárdenas.

"No la va a haber... tenemos la certeza que no va a existir esta guerra arancelaria e incremento de aranceles no sería lógico porque se caería no solamente la economía de México sino la de los Estados Unidos”, dijo.

Lo que ocasionan la amenazas del próximo presidente estadounidense “generan desconfianza, pero tomemos en cuenta una cosa, desde luego, Donald Trump lo que está haciendo es cumplir con un discurso y genera una amenaza, pero de la amenaza a la realidad todavía hay que transitar”.

Añadió que imponer aranceles violará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque no se pueden tomar decisiones arbitrarias y recordó que en la llamada que tuvo Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron que los temas como migración “iban a ser debida y profundamente negociado, platicado, dialogado y yo creo que tenemos que esperar a ello”.

Durante su participación durante “El Primer foro Mediación y Arbitraje organizado por la Canaco CDMX”, Rodríguez Cárdenas comentó: “Es cierto que las condiciones han cambiado, pero debemos confiar en que prevalezca la lógica y en que haya negociaciones correctas entre ambos gobiernos, pero sin duda las declaraciones como las de Trump no ayudan, pero debemos mantenernos firmes en nuestro papel como el principal socio comercial de Estados Unidos”.

