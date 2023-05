Hombres o mujeres ¿Quiénes fueron los que más dejaron de usar desodorante en la pandemia?

El confinamiento que se registró en el 2020 con la pandemia llevó a los mexicanos a reducir el uso de desodorantes; con la reapertura, mayor movilidad y al no registrarse nuevas olas de contagio, sube su consumo, pero aún no se retoman los niveles del 2019.

Se registró una “contracción importante (de el uso de desodorantes) en pandemia, lo cual fue normal”, dijo la gerente de marca de Dove para México, Claudia Buenrostro.

En la pandemia, los hombres fueron los que redujeron más el uso de desodorante al caer a 68 de cada 100, pero si se considera uso de dicho producto por hogar la cifra es mucho mayor.

“Estábamos en 92% en 2019, bajamos a 90% de penetración total de desodorante en hogares (en 2020), luego 90.5% (en 2021) y ahora 91.6%”, eso significa que 91.6 mexicanos de cada 100 usa desodorante, expuso a EL UNIVERSAL.

Mercado de desodorantes deja a México derrama de más de 5 mmdp

México es un país donde hay una cultura de la higiene y hay un alto porcentaje de uso de desodorante, al tenerse un valor total el mercado de desodorantes de 5 mil 900 millones de pesos al cierre de 2022.

Con la pandemia de Covid-19 “el segmento que más cayó fue de hombres, de 73% caímos a 68%, hoy estamos en 71.3%” de penetración de mercado del uso de desodorantes.

Lo que sucedió es que cuando los mexicanos estaban en confinamiento y no salían a la calle dejaron de utilizarlo o usarlo con menor frecuencia, pero ahora con el regreso a la normalidad subió el consumo y se está cerca del porcentaje de uso previo a la pandemia, comentó.

En promedio un mexicano gastó en un desodorante 39 pesos en el 2022; cantidad que fue de 33 pesos en 2021 y de 32 pesos en 2020, lo que incluye un incremento de precios por la inflación.

Siendo las marcas que más compran Rexona, Dove y Axe, es decir, Unilever tiene el 43% del mercado de desodorantes y de ahí se distribuye en otras marcas como Procter&Gamble, Colgate, Nivea y Loreal.

En México hay un crecimiento en los desodorantes

Buenrostro comentó que en México hay un crecimiento en los desodorantes de segmento de tono, porque las mexicanas tienen el problema de que las rutinas de depilación y rasurado irritan y enrojecen la piel y hacen que se pigmente.

“El segmento de tono crece casi 30%, a doble dígito, porque ocho de cada 10 mujeres tienen oscurecimiento de las axilas”, por la melanina se hiperpigmenta y quita el tono uniforme, “un problema muy común en México”.

Especialmente en México Dove desarrolla productos para unificar el tono de piel de las axilas, lo que no significa aclarar, si no unificar el tono, algo que no necesariamente sucede en todos los países.

Dijo que hay grandes diferencias en el mercado de desodorantes en América Latina, por ejemplo, en México en las tienditas se vende mucho más desodorante en aerosol o spray, pero en general son barras y roll on.

“Somos un país más de aerosoles y roll on, en Colombia usan más en crema, Estados Unidos más enfocado a barras o aplicadores de contacto... el aerosol es un producto de alto precio de 63 a 65 pesos y ese producto nos permite llegar a más hogares”, expuso.

Precisó que en Colombia se usa más desodorante en crema, es decir, untado, incluso las familias colombianas comparten los tarros de crema.

