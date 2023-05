Se acabaron las autorizaciones para utilizar agua de uso industrial en 16 estados con problemas de disponibilidad de ese recurso, sobre todo en el norte y el Bajío, por lo que es importante considerar la opción de desarrollar proyectos en el sur del país, dijo la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

“En los próximos días va a salir una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En estos lugares donde no hay agua sólo se van a dar concesiones con autorización del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), no va a haber concesiones nuevas porque no hay agua, la comunidad tiene la prioridad”.

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México son las entidades sin disponibilidad de aguas subterráneas.

Expuso que las industrias que ya cuentan con concesiones se respetarán, pero no va a haber autorización para uso de agua, para que consideren dónde crecer.

Una opción es el Corredor Interoceánico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, afirmó Buenrostro.

Al presentar las bases de licitación para los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dijo que, por ejemplo, en el polo de Texistepec hay oportunidad para desarrollar líneas de producción del sector automotriz y autopartes, pues pasan cerca dos líneas de ferrocarril y también hay cercanía con el puerto de Coatzacoalcos.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, esta restricción a dar concesiones de agua para uso industrial debiera diferenciar a ramas que usan mucha agua de las que no.

“Tendrían que ver qué empresas son altamente (usuarias de agua). Por ejemplo, una curtiduría, llamémosle así, emplea bastante agua. Entonces ahí puede haber un problema serio, pero una planta de desarrollo automotriz, considero que no consume bastante agua”, expuso.

Abugaber comentó que se tiene que invertir en tratamiento de aguas, pero también “quitar el tabú de invertir en esa zona (sur del país). Hay que invertir”.

Pronto, licitación

En el evento, Buenrostro dijo que el gobierno prevé lanzar la próxima semana seis de los 10 polos del Corredor Interoceánico que conectará a Salina Cruz con Coatzacoalcos, lo que incluye incentivos como exención de impuestos en los primeros años.

Detalló que los polos por licitar serán Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Texistepec San Juan Evangelista, todos ellos en Veracruz, además de Salina Cruz y San Blas Atempa, en Oaxaca.

Añadió que en los próximos días y antes de lanzar la licitación se publicarán los incentivos a dar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Entre ellos, destaca la depreciación acelerada de inversiones en los primeros seis años de operación, descuentos de 100% del ISR en los primeros tres años de operación o 50% en los tres años posteriores. Sin embargo, si se superan las metas de empleo, el descuento será de 90%.