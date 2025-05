El próximo 29 y 30 de mayo tendrá lugar en Segovia, España, la elección para renovar la Secretaría General de ONU Turismo, antes Organización Mundial del Turismo (OMT).

La mexicana Gloria Guevara Manzo es una de las cuatro candidatas para dirigir este organismo con cerca de 160 países miembros, después de que Georgia retiró esta semana la candidatura de Zurab Pololikashvili, actual secretario general de ONU Turismo.

“Tengo plena confianza en que ganaré este proceso y México tendrá por primera vez una mujer como secretaria general de ONU Turismo, organismo que es muy importante para el mundo”, dijo Guevara Manzo, exsecretaria de Turismo federal y expresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Lee también Empresas y gobiernos respaldan a la mexicana Gloria Guevara para encabezar ONU Turismo; busca fortalecer innovación del sector

“Soy la única candidata que hoy tiene votos confirmados de parte de gobiernos y autoridades en todos los continentes”, afirmó en una conferencia de prensa que se llevó a cabo durante la mañana de este viernes.

La mexicana Gloria Guevara Manzo es una de las cuatro candidatas para dirigir este organismo con cerca de 160 países miembros. Foto: Especial

Gloria Guevara agradece a Sheinbaum y al gobierno de México por apoyo a su candidatura

Guevara Manzo, quien también fue asesora especial principal del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, destacó que 200 líderes en el mundo firmaron una carta de apoyo a su candidatura, “algo sin precedentes, pues nunca había ocurrido anteriormente”.

“Estoy muy agradecida con la presidenta Claudia Sheinbaum por presentar mi candidatura. El apoyo del gobierno mexicano ha sido extraordinario. Tengo una coordinación diaria con la cancillería, pues asignaron un equipo de trabajo. No tengo experiencia en candidaturas y he aprendido mucho en los últimos meses”, indicó.

“Tengo llamadas diarias con diferentes personas de la cancillería. En todos los países que he visitado siempre me acompaña el embajador, siempre de forma oficial, organizada y respetuosa. Me queda claro que nuestro país tiene excelentes relaciones con el mundo”, agregó la mujer con más de 35 años de experiencia en el sector de viajes y turismo.

Lee también México propone a Gloria Guevara para encabezar ONU Turismo; “mi único objetivo es ayudar al sector y ayudar a mi país", dice

"El apoyo también ha sido impresionante de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien ha participado en diferentes llamadas y sesiones conmigo", aseguró Gloria Guevara.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc