De acuerdo con el más reciente estudio de Ipsos en México, 52% de los consumidores identifica los gastos navideños excesivos como una de las principales fuentes de estrés durante estas fechas, sólo por debajo del tráfico y los viajes, mencionados por el 54% de los encuestados.

El impacto del estrés económico no es homogéneo entre la población. De acuerdo con el documento, el grupo de 51 a 70 años es el más afectado, ya que el 58% señala los gastos como una preocupación relevante, mientras que en el segmento de 36 a 50 años esta proporción es de 50%.

Aun con este contexto, el 54% de los mexicanos reportó haber incrementado su presupuesto para las celebraciones de fin de año.

En cuanto a la forma de financiar los gastos, el estudio indica que el 53% de los consumidores utiliza el aguinaldo como principal fuente de recursos, mientras que el 22% recurre a tarjetas de crédito.

Según la firma, estos datos reflejan una mayor planeación financiera para enfrentar los picos de consumo propios de la temporada.

Estrés financiero no limita participación en fiestas navideñas

Pese al estrés financiero, la participación en las celebraciones se mantiene elevada. El documento detalla que 98% de los mexicanos celebra la Navidad en familia, 89% participa en los festejos navideños y 92% lo hará en las celebraciones de Año Nuevo.

Así, la Navidad continúa siendo la festividad con mayor participación, con un 97%, seguida de Año Nuevo con 94 por ciento.

Las actividades más valoradas durante estas fechas son las comidas y cenas especiales, mencionadas por el 47% de los entrevistados, así como la decoración navideña y el árbol, que concentran el interés del 34%.

Capitalinos acuden a calles del Centro Histórico para comprar artículos navideños, inflables para las fachadas de la casa y árboles de Navidad en la Ciudad de México. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

En Navidad y Año Nuevo, el 70% dedica la noche a cenas o reuniones con bebidas.

El estudio también identifica diferencias generacionales en las tradiciones.

La costumbre de comer 12 uvas a medianoche es más frecuente entre personas de 36 a 50 años, con casi 70% de participación, mientras que el uso de ropa interior de colores para atraer la suerte es más común entre el grupo de 18 a 35 años, con 23 por ciento.

En materia de consumo, el precio es el principal factor de decisión para el 72% de los compradores, seguido por la seguridad en el pago, con 71%, las promociones y descuentos con 65% y el servicio al cliente con 61 por ciento.

En tanto, las preferencias varían por edad, ya que la generación de 18 a 35 años compra principalmente en línea con influencia de redes sociales; la de 36 a 50 combina canales físicos y digitales; y la de 51 a 70 prefiere la experiencia en tienda física.

La influencia de las redes sociales en las decisiones de compra alcanza al 61% de los consumidores, mientras que plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre se consolidan como los principales canales de compra durante la temporada navideña.

La encuesta fue realizada por Ipsos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a una muestra de 200 personas de entre 18 y 70 años, mediante metodologías en línea y presenciales.

