De enero a octubre pasado, los bancos en México acumularon ganancias por 251 mil 749 millones de pesos, una caída de 1.13% en términos reales, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el organismo, con ese resultado las instituciones hilaron dos meses con reducción en sus ganancias, en medio de un entorno con desaceleración económica y menores perspectivas de la actividad en el país.

Los datos muestran que la cartera vigente de crédito de la banca en el país sumó 7 billones 416 mil millones de pesos, un alza de 3.4% anual. Sin embargo, por la desaceleración, los bancos esperan un menor desempeño del crédito al cierre de 2025.

“Estamos esperando que al cierre de 2025 crezca el crédito a niveles de 4.3% real, 8.3% nominal, y con un crecimiento económico del PIB de 0.3%”, dijo hace unos días el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

Según la CNBV, BBVA México cerró octubre con el mayor resultado neto, al registrar utilidades por 82 mil 498 mdp, con una participación en las ganancias de 32.77%.