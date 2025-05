Ferromex, de Grupo México, J.B. Hunt y BNSF lanzaron nuevo servicio de alta velocidad México-EU, con el cual estiman subir más mercancías al ferrocarril desde el autotransporte por carretera.

J.B. Hunt Transport Services Inc, es uno de los mayores proveedores de soluciones de cadena de suministro de transporte en América del Norte; BNSF Railway (BNSF), es el ferrocarril intermodal más grande de América del Norte; y Grupo México Transporte, matriz de Ferromex, es el principal proveedor ferroviario en México.

Este servicio se denomina Quantum de México y tiene el objetivo de llevar carga intermodal sensible en tránsitos más cortos con puntualidad del 95%.

“Quantum proporciona la consistencia, agilidad y velocidad necesarias para transportar carga sensible por carretera utilizando ferrocarril, satisfaciendo las necesidades de entrega just in time de las empresas. El servicio está sustentado en la eficiencia, ofreciendo una tasa de entrega puntual superior al 95% y hasta un día más rápido que el servicio intermodal tradicional.

“El nuevo servicio utiliza los últimos avances en sistemas de rastreo y monitoreo, proporcionando visibilidad y control en tiempo real sobre los envíos, minimizando retrasos y optimizando el rendimiento”, señalaron las empresas en un comunicado conjunto.

La conversión modal es una de las principales oportunidades que las empresas pueden aprovechar en el entorno económico actual para impulsar la eficiencia y el ahorro de costos, dijo Spencer Frazier, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing en J.B. Hunt.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles señaló que el servicio seguirá de manera ininterrumpida. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El anuncio se realizó en el Congreso Intermodal de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) en Puerto Vallarta el 30 de mayo.

Quantum de México operará en rutas clave que conectan ciudades e industrias principales en ambos países. Algunos de los mercados principales incluyen: • Chicago, Dallas-Fort Worth, Costa Oeste, y destinos del Este; CDMX, Guadalajara y Monterrey.

“Hemos demostrado que el ferrocarril y sus servicios intermodales son aliados clave para las industrias no solo en México sino en toda América del Norte, a través de una alianza estratégica con J.B. Hunt y BNSF. El progreso en la calidad del servicio que ofrecemos nos permite seguir innovando mientras mantenemos eficiencia y confiabilidad, con nuevos servicios como es el de Quantum de México,” dijo Luis Hernández, Vicepresidente intermodal de Grupo México Transportes.

Resulta que casi el 70% de la carga transportada a través de la frontera México con EU se mueve por transporte tradicional por carretera y la colaboración busca capitalizar el potencial no aprovechado del servicio intermodal para empresas que mueven carga dentro y fuera de México.

“La conversión intermodal es la solución de transporte terrestre más ampliamente disponible para reducir emisiones de carbono, disminuyendo la huella de carbono de un envío en un promedio del 65% en comparación con el transporte por camión”, coincidieron las tres empresas especializadas en transporte de carga.

De hecho este servicio coincide con uno de los objetivos del gobierno anterior, el cual radicaba en que se buscaba trasladar carga de transporte por carretera a ferrocarriles, pero en los hechos, no se avanzó nada, y en México el transporte de mercancía se realiza en un 56% en camiones, según las cifras del gobierno federal.

