El trading puede ser una puerta hacia la independencia financiera, pero también un terreno lleno de desafíos, especialmente para quienes dan sus primeros pasos. Con la colaboración de los especialistas de MercadosInvest, identificamos algunos de los errores más frecuentes que cometen los traders novatos y ofrecemos consejos clave para evitarlos.

1. Operar sin un plan definido

Según MercadosInvest, uno de los principales errores es comenzar a operar sin una estrategia clara. Muchos traders novatos se lanzan al mercado basándose solo en corazonadas o consejos de terceros, lo que lleva a decisiones impulsivas y pérdidas innecesarias.

Este comportamiento es especialmente frecuente en quienes acceden a grupos de redes sociales o foros donde otros comparten ideas de trading sin fundamentos sólidos. Los especialistas de MercadosInvest explican que, sin una estrategia definida que incluya puntos de entrada, objetivos de ganancia y límites de pérdida, el trader queda a merced de las emociones y de la volatilidad del mercado.

Por ejemplo, un trader principiante que compra acciones de una empresa tecnológica porque "se habla mucho de ella en redes" podría experimentar una caída repentina de precio debido a resultados trimestrales decepcionantes. Sin un plan que contemple qué hacer en ese escenario —vender, mantener o ajustar la posición— es probable que tome decisiones impulsivas y agrave la pérdida. MercadosInvest recomienda que incluso las estrategias más simples (como seguir una media móvil o aplicar un ratio riesgo/beneficio constante) pueden proporcionar un marco que evita este tipo de errores.

2. Sobreapalancamiento

El apalancamiento puede multiplicar las ganancias, pero también las pérdidas. Los especialistas de MercadosInvest afirman que muchos principiantes utilizan niveles de apalancamiento excesivos sin comprender completamente los riesgos involucrados.

El apalancamiento puede parecer una herramienta atractiva para aumentar el capital disponible y maximizar beneficios, pero también amplifica de manera proporcional las pérdidas.

Sin una gestión de riesgos adecuado, tu estadía en el mundo del trading puede ser complicada.

MercadosInvest destaca que uno de los errores más comunes es que los traders novatos ven el apalancamiento como una forma de ganar más rápido, sin considerar que un pequeño movimiento adverso en el mercado puede borrar rápidamente su cuenta. Por ejemplo, si un trader con $1,000 utiliza un apalancamiento de 20:1, controla una posición de $20,000. Un movimiento del mercado de solo el 5% en contra significaría una pérdida de $1,000, es decir, la totalidad de su capital.

Los especialistas de MercadosInvest recomiendan empezar con niveles de apalancamiento bajos o incluso operar sin apalancamiento hasta adquirir experiencia, y siempre entender que el apalancamiento no es una herramienta para obtener ganancias más grandes, sino un recurso que debe usarse con responsabilidad y solo como parte de una estrategia bien planificada.

3. Observar la falta de gestión de riesgos

Colocar operaciones sin definir un nivel de pérdida aceptable es una receta para el desastre. MercadosInvest recomienda siempre establecer un stop loss adecuado para cada operación, incluso en escenarios aparentemente favorables.

La gestión de riesgos es uno de los pilares fundamentales del trading exitoso y, sin embargo, muchos principiantes la subestiman o directamente la omiten. Según los expertos de MercadosInvest, es común que los traders novatos abran posiciones creyendo que "esta vez todo saldrá bien", evitando colocar un stop loss por temor a salir de la operación demasiado pronto. Esto puede llevar a que una pérdida pequeña se transforme en una pérdida catastrófica. Por ejemplo, un trader que compra EUR/USD esperando una subida puede ver cómo el par cae debido a un anuncio económico inesperado.

Sin un stop loss, el trader podría aguantar la posición con la esperanza de una recuperación que tal vez nunca llegue, perdiendo gran parte de su capital. MercadosInvest aconseja determinar de antemano cuánto está dispuesto a perder en cada operación (porcentaje del capital o monto fijo) y definir ese stop loss como parte de la estrategia general. Además, es fundamental no mover el stop loss más lejos una vez colocado, ya que hacerlo contradice el principio de limitar las pérdidas.

4. No aceptar las pérdidas

Es común que los traders novatos mantengan posiciones perdedoras esperando una recuperación que rara vez llega.

MercadosInvest enfatiza que aceptar las pérdidas forma parte de una estrategia de largo plazo saludable. Muchos principiantes caen en la trampa emocional de no querer "dar por perdida" una operación, lo que los lleva a mantener posiciones abiertas mucho más allá de lo razonable. Los especialistas de MercadosInvest explican que este comportamiento, conocido como aversión a la pérdida, es uno de los mayores obstáculos para desarrollar una mentalidad profesional en el trading. Por ejemplo, un trader que compró acciones de una empresa biotecnológica tras un anuncio prometedor podría ver cómo el precio cae un 30% tras un fallo en una aprobación regulatoria.

¡No te dejes llevar! El análisis técnico del trading, como la identificación de patrones de precios y tendencias, es fundamental para los interesados en este mundo.

En lugar de cerrar la posición y asumir la pérdida, decide mantenerla "hasta que recupere", lo que a menudo conduce a pérdidas aún mayores o a la congelación de capital que podría haberse utilizado en mejores oportunidades. MercadosInvest aconseja definir de antemano el punto en que una operación se considera fallida y aceptar la pérdida como un costo natural del negocio, similar a cómo un empresario asume ciertos gastos para mantener su empresa operativa.

5. El peligro de Sobreoperar (Overtrading)

La emoción de operar puede llevar a ejecutar demasiadas operaciones en poco tiempo. Según MercadosInvest, esto no solo incrementa los costos por comisiones sino que también reduce la calidad de las decisiones.

Este fenómeno, conocido como overtrading, afecta a muchos traders principiantes que sienten la necesidad constante de estar en el mercado, incluso cuando no hay oportunidades claras. Los especialistas de MercadosInvest afirman que esta conducta suele estar impulsada por la adrenalina del trading y la ilusión de que “más operaciones” aumentarán las probabilidades de éxito, cuando en realidad sucede lo contrario.

Por ejemplo, un trader que comienza el día con una operación bien planificada puede terminar abriendo otras cinco o seis más durante la jornada al ver pequeños movimientos de precios que interpreta erróneamente como señales de oportunidad. Cada operación adicional no solo aumenta el riesgo global sino que puede generar costos de transacción significativos, erosionando las ganancias. MercadosInvest recomienda que los traders establezcan un número máximo de operaciones diarias o semanales y se enfoquen en la calidad, no en la cantidad. También es útil llevar un registro de cada operación para identificar patrones de sobreoperación y corregirlos con disciplina.

6. Ignorar el análisis técnico y fundamental

Muchos principiantes confían exclusivamente en sus instintos. MercadosInvest aconseja combinar el análisis técnico con el fundamental para obtener una visión más completa del mercado. Algunos traders novatos creen que pueden "sentir" hacia dónde irá el mercado, basándose en corazonadas o rumores, y descuidan herramientas esenciales que permiten tomar decisiones informadas.

Los especialistas de MercadosInvest explican que el análisis técnico ayuda a identificar patrones de precios y tendencias mediante gráficos e indicadores, mientras que el análisis fundamental permite comprender los factores económicos y financieros que impulsan esos movimientos.

Foto: iStock

Por ejemplo, un trader que decide comprar petróleo porque cree que "el precio ha bajado demasiado" puede estar ignorando un exceso de oferta global o datos económicos débiles que justifican precios más bajos.

Sin un análisis técnico que confirme un cambio de tendencia o un análisis fundamental que respalde una recuperación, esa operación podría resultar en pérdidas. MercadosInvest sugiere que incluso si se prefiere un enfoque sobre el otro, es importante al menos considerar ambos tipos de análisis antes de abrir una posición.

7. No considerar la psicología del trading

El miedo y la codicia pueden influir negativamente en las decisiones de trading. MercadosInvest subraya la importancia de desarrollar disciplina emocional y seguir el plan incluso en momentos de alta volatilidad.

La psicología del trading es, para muchos expertos, tan importante como la estrategia o el análisis de mercado. Los especialistas de MercadosInvest señalan que los traders novatos a menudo entran en pánico cuando el mercado se mueve en su contra o se dejan llevar por la euforia tras una serie de operaciones exitosas, lo que lleva a asumir riesgos innecesarios. Por ejemplo, después de obtener tres ganancias consecutivas, un trader puede sentirse invencible y aumentar el tamaño de su posición más allá de su gestión de riesgos habitual.

Cuando finalmente llega una pérdida, esta puede ser tan grande que elimine las ganancias anteriores e incluso parte del capital inicial. MercadosInvest recomienda que los traders establezcan reglas claras sobre el tamaño de las posiciones, los límites de pérdidas y las metas de ganancia, y se adhieran a ellas sin dejarse llevar por las emociones. Además, sugieren llevar un diario de trading que incluya no solo los resultados de cada operación, sino también las emociones y pensamientos experimentados durante la sesión.

8. No formarse continuamente

El mercado está en constante cambio. Por último, y no menos importante, los especialistas de MercadosInvest aseguran que la educación continua es esencial para adaptarse a nuevas condiciones y mejorar las estrategias de trading.

