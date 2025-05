El año pasado, 73.6 % de los hogares en México contó con acceso a internet, cifra superior al 71.7% reportado en 2023, revelan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Las entidades con porcentajes más altos fueron Ciudad de México (CDMX) y Sonora, ambas con 84.4%; seguidas por Nuevo León, con 83.7%. Los estados que presentaron los porcentajes más bajos de hogares con acceso a internet fueron Guerrero, 58.9%; Oaxaca, 55.5%; y Chiapas 50.7%.

Por otra parte, 83.1% de la población de seis años y más en el país usó internet en 2024, contra el 81.2 observado un año antes. El restante 16.9 % no lo utilizó debido a que no sabe hacerlo (9.5%); porque no le interesa o no lo necesita (2.8 %), y por falta de recursos económicos (1.8%).

¿Para que usaron Internet los mexicanos?

El 35.8% de las personas usuarias de internet realizó compras en línea el año pasado. Las principales adquisiciones fueron artículos de uso e higiene personal, 77.9%; artículos para el hogar, 45.8%; así como alimentos y bebidas, 33.0%.

El 64.2% del total de la población que no realizó compras por internet. Los principales motivos fueron los siguientes: prefiere realizarlo en persona, 21.0%; no le interesa o no lo necesita, 13.2%; y no sabe cómo hacerlo, 12.0%.

Telefonía y computo

El 81.7% de las personas de seis años y más usó el teléfono celular en 2024. De ellas, 79.9% utilizó un contrato de prepago, 15.3% optó por uno de pospago y 0.5% empleó ambos tipos de contrato.

El gasto promedio mensual en contratos de prepago de telefonía celular fue de 161.8 pesos, y en contratos de pospago, de 477.5 pesos. Entre quienes combinaron ambos tipos de contrato, el promedio mensual fue de 427.8 pesos.

Por su parte, el número de hogares que disponían de computadora (laptop, tablet o de escritorio) alcanzó 17.2 millones, esto es 43.9% del total. Asimismo, la cantidad de personas usuarias de esta tecnología fue de 44.1 millones, lo que representó 36.6 % del total.

Dispositivos inteligentes

El año pasado, 26.0% de los hogares disponía de al menos un dispositivo inteligente conectado a internet o una red local, lo que equivale a 10.2 millones de hogares. Esta cifra representó un incremento de 2.5 millones de hogares con respecto a 2023.

El principal dispositivo inteligente con el que contaron los hogares fue la bocina o asistente del hogar, con el 63.6%; seguido de sistemas de videovigilancia, 38.4%; y dispositivos de entretenimiento, 22.9%.

Los que resultaron con menor disponibilidad en el hogar fueron automóvil o camioneta, 4.9%; puertas o ventanas con cerrado digital, 4.5%; y, por último, termostato o dispositivos de ahorro de energía, 2.7%.

