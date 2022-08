Economía de EU todavía tiene signos positivos, dicen analistas

A pesar de que la economía de Estados Unidos registró dos trimestres de la caída, todavía no entra en fase recesiva porque aún hay indicadores positivos, aseguró el Grupo Financiero Ve Por Más.



Se espera que la economía norteamericana se vaya enfriando hacia la última parte del 2022, como efecto de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), estimó en sus expectativas.



“No es una recesión, pero si esperamos que vaya haber un poco más de fragilidades en los próximos trimestres”, dijo el economista en jefe de grupo Financiero Ve por Más, Alejandro Saldaña.

Durante el webinar de cierre del primer trimestre y presentar las perspectivas, señaló que empezaron a generarse dudas sobre si EU está o no en recesión porque muchas veces se señala que dos trimestres consecutivos de contracción del producto interno bruto (PIB) es una recesión.



Pero la definición es una caída generalizada sostenida y profunda en la actividad económica, lo cual no hemos visto todavía, matizó el analista.



Hay elementos que muestran crecimiento, afirmó, ya que si bien el consumo se ha desacelerado, se mantuvo en terreno positivo sobre todo por el gasto en bienes.

La debilidad la están ubicando en los componentes de inversión, particularmente en el sector residencial, precisó.



De ahí que no ve una recesión en Estados Unidos, más bien la expectativa es que la economía norteamericana se vaya enfriando en la parte final de este año por el incremento en la tasa de la Fed.



En el semáforo, la economía norteamericana está en color gris por la debilidad que tiene, indicó.

Para el caso de México, ajustó a la baja el PIB de 2% a 1.8% para el 2022; para el siguiente año será de 1.7% el crecimiento económico desde el 1.8% previsto anteriormente.

