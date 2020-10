Diputados avalan subir 30% el pasaporte exprés en 2021

Diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobaron por mayoría cambios a la Ley Federal de Derechos (LFD) para incrementar en 30% la expedición de pasaportes tramitados de urgencia.



En el dictamen que se discute en estos momentos ante el Pleno en San Lázaro, se propone un costo adicional del 30% en la expedición de pasaportes ordinarios que se tramiten por causas de emergencia.



Al manifestar su posición, el diputado del PRD por Quintana Roo, Jesús de los Ángeles Pool Moo, dijo que es una reforma discriminatoria porque se trata de pasaportes “VIP” porque habrá ciudadanos de tercera y de quinta.

Si no se tiene una cita y se requiere salir del país en casos de una emergencia de salud, le costará 30% sacar el pasaporte.



No lo podrán pagar los mexicanos en momentos en que la economía familiar no está boyante.



Por eso, su partido votará en contra de la iniciativa de reforma que no abona en nada para la reactivación de la economía.

El PRI coincidió en que la reforma a la LFD va en contra del pueblo de México y traerá muchos más males. “No podemos seguir sangrando a las familias mexicanas”, advirtió Enrique Ochoa.

