El escenario económico actual afectado por la elevada inflación, llevará a que un número importante de familias mexicanas celebre el día del padre el próximo domingo 19 de junio en casa, de acuerdo con un sondeo de la firma de análisis de mercados, Kantar.

“Dada la situación financiera actual el quedarse en casa está siendo la opción más viable, probablemente porque entre todos pueden cooperar con algo y repartirse los gastos, aunque existe un 20% que no realizará ninguna actividad, ya sea porque no hay interés o en menor medida porque el padre no está en el hogar”, destacó.

Según Kantar, 5 de cada 10 familias respondieron que cocinarán en casa, ya sea para desayunar, comer o cenar. En tanto, el regalo que se dará a los padres está liderado por prendas de vestir con un 32%, seguido de lociones, detalles elaborados por los hijos así como dulces o chocolates.

Lee también Día del Padre 2022: ¿es feriado en México?

“No se puede dejar de lado que ya hay varios lugares que están abiertos y continúan con medidas sanitarias para prevenir la propagación de Covid-19, por lo que un 21% de los encuestados tiene pensado salir con sus familiares para celebrar el Día del Padre principalmente para comer en cualquier momento día”, resaltó la firma.

El sondeo de Kantar arrojó que un 7% tiene pensado celebrar de otras formas, adicional un 2% tienen considerado dar una tarjeta de regalo y 1% obsequiar algún electrónico como celular, pantalla, computadora, entre otros.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr/rdmd