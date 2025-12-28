Conforme el año en curso se extingue, una llama se va encendiendo en nuestro bolsillo: la flama de los propósitos financieros para 2026.

Tener salud financiera todo el año es uno de los principales objetivos que queremos cumplir. En esta ocasión, te ofrecemos unos consejos para cuidar tu salud financiera durante el año que viene.

En 2026 es recomendable crear una lista de propósitos financieros prácticos, adaptados a las finanzas personales en México, como fondos de emergencia, educación y prevención de fraudes con aplicaciones.

Estos se basan en estrategias propuestas por expertos para superar desafíos como la cuesta de enero y para construir estabilidad a largo plazo.

Manos al dinero

Por principio, una primera meta financiera para el próximo año es comenzar con la herramienta básica de las finanzas personales: elaborar un presupuesto.

Puedes iniciar con un presupuesto mensual realista, usando la regla 50/30/20, que establece destinar 50% de los ingresos a necesidades, 30% a deseos y 20% al ahorro o pago de deudas, empleando algunas de las aplicaciones de presupuesto, o bien, las de los bancos.

Un segundo propósito sería establecer o fortalecer un fondo de emergencia. Este debe considerar de tres a seis meses de gastos esenciales, empezando con mil pesos depositados en una cuenta separada que ofrezca un buen rendimiento.

Entre los siguientes propósitos a concretar destaca pagar deudas de alto interés primero, como las de alguna tarjeta bancaria o préstamos personales, aplicando métodos como avalancha o bola de nieve, y negociando plazos mejores con bancos.

Otro de los objetivos financieros que puedes establecer es el de ahorrar para la educación, ya sea de tus hijos o para que tomes alguna capacitación o posgrado, automatizando aportes mensuales y aprovechando el interés compuesto.

Estrategias de inversión

Para cumplir esas metas, entre las estrategias que puedes seguir es la de invertir un monto fijo semanal a partir de 100 pesos en fondos o Cetes para hacer crecer tu patrimonio, priorizando metas claras como 5 mil pesos en seis meses.

Pero como no todo es miel sobre hojuelas, para evitar correr riesgos en tus mecanismos de inversión, antes de usarlas verifica las apps financieras en la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), con el fin de evitar fraudes y para elegir las opciones reguladas. Otra estrategia es la de reducir “gastos hormiga”, como el café diario o las suscripciones a streaming que no uses, o vender artículos o aquel regalo que no hayas usado, con lo que obtendrás liquidez.

Como siempre, nunca está de más generar ingresos extra realizando trabajos freelance o dando tutorías, destinando 10% de las retribuciones directamente al ahorro o a fondos educativos.

Más vale prevenir que… pagar más

Sin duda, una de las mejores estrategias para evitar que tu bolsillo enferme consiste en revisar con frecuencia tu situación en el buró de crédito con el fin de mejorar tu puntaje, lo que también facilitará obtener créditos con mejores tasas en 2026.

Para ayudarte, puedes aprender finanzas conductuales para evitar las compras impulsivas, usando listas estrictas y metas semanales medibles.

Si en tu caso has acumulado muchas deudas, puedes intentar consolidarlas en un sólo pago, ahorrando intereses y simplificando tu flujo de dinero.

No se debe olvidar que, para cumplir todos estos objetivos financieros, es importante involucrar a toda la familia en estrategias como recortes colectivos de gastos y metas compartidas, como fondos para emergencias o vacaciones de bajo costo.