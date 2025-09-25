Fernando Chico Pardo es un empresario mexicano que ha construido una trayectoria que enlaza el mundo financiero con la infraestructura estratégica en América. Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana y con un MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern University.

En 1982 fundó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio y director general durante una década. En 1992 la firma se fusionó con Inbursa, y Chico Pardo asumió la dirección general de Grupo Financiero Inbursa hasta 1997. Ese año creó Promecap, firma mexicana de capital privado que hoy administra activos por más de 5 mil millones de dólares e invierte en compañías nacionales en distintos sectores. Desde entonces, se mantiene como presidente y director general de la empresa.

Su presencia en el sector aeroportuario comenzó en 2003, cuando adquirió una participación de control en Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). La compañía opera ahora nueve aeropuertos en el sureste de México, incluido Cancún, además de seis en Colombia y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. Desde la compra, Chico Pardo funge como presidente ejecutivo del consejo de administración.

También incursionó en el sector hotelero: es fundador y accionista mayoritario de dos plataformas que administran más de 9 mil habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y alrededor de 3 mil en el de ultra lujo.

Entre 2016 y 2021 presidió el Capítulo México de la Légion d’Honneur Française y fue copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Su participación filantrópica se extiende a organizaciones dedicadas a la educación, la salud, el periodismo, el medio ambiente y las artes.

Según fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, ayer se realizó una reunión virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que participaron Chico Pardo; Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, y Ernesto Torres Cantú, director de internacional para Citi, en la que se comunicó la transacción.