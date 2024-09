Los gobiernos federal y estatal acordaron extender los incentivos en el aeropuerto de Creel para que las aerolíneas transporten más pasajeros, de acuerdo con el Fideicomiso para la Promoción Turística de Chihuahua.

“Somos parte del consejo de servicios aeroportuarios de Chihuahua y el incentivo del primer mes se amplió hasta el mes de noviembre y les aseguro que seguirá”, añadió Julio Chávez Ventura, director del fideicomiso, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Ahorita necesitamos todas las facilidades para que las aerolíneas se animen a seguir llevando a este producto tan importante para nosotros; en este momento lo que se amplió es que no hay cargos de TUA, no hay cargos de ningún servicio del aeropuerto, no se les va a cobrar absolutamente nada a las aerolíneas que aterrizan”.

El Aeropuerto Barrancas del Cobre, localizado en Creel, Chihuahua, fue inaugurado el 31 de enero pasado después de casi dos décadas de obras y cristalización del proyecto. En su primer mes se había ofrecido el incentivo de no cobrar a las aerolíneas ningún servicio.

Sin embargo, la terminal transportó un total de mil 216 pasajeros en vuelos comerciales de finales de enero al cierre de julio de este año, señala la información más reciente de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Chávez argumentó que el escenario ha sido lento, pero era lo que esperaban para el arranque de operaciones.