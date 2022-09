"Da lo mismo votar o no en 2024; lo que importa es no consentir", dice Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que más allá de que se participe o no en las elecciones y que se vote por cualquier candidato, lo importante es no consentir en lo que no se está de acuerdo.

"Todo este tema de la política pasa por una cosa fundamental. Es el consentimiento de cada uno de ustedes. Se quejan pero consienten. Pues no consientan. Da exactamente lo mismo si votan o no votan. Ni por quien voten o por quien no voten. No importa. Lo que importa es lo que hacen todos los días con su vida y lo que consienten y no consienten", dijo el empresario.

Al participar en el evento "EXMA 2022, Fearless Minds", Salinas Pliego dijo que resulta más importante las acciones y decisiones que se toman a diario con lo que no debe esperar al cambio de un presidente.

"No es eligiendo a otro presidente. Eso no importa, es lo que van a hacer ustedes. La típica ¿Tú por quién vas a votar en el 24? Por fulano o sutano. Vale madre. No importa. Qué van a hacer ustedes hoy, no en el 24", reiteró.

En el evento, Salinas Pliego relató algunos de los momentos más complicados en su vida empresarial, tal es el caso de la quiebra de Elektra a principios de los años 80, ante la devaluación que vivió el peso mexicano, de la cual la empresa pudo recuperarse y hoy tiene amplia presencia en el país.

"Pensamos que tendríamos que cerrar la compañía. Tuvimos que dejar de vender a crédito. No teníamos problema para financiar. Y todo esto para un joven de 27 años, con tres hijos, ¿Qué haces? De ahí para arriba. Hoy tenemos un conglomerado de negocios que tiene 180 mil empleados, banco, tienda, seguros, Afore. Todo eso se hizo después de que quebramos", dijo.

De igual forma, reiteró que no va a pagar los impuestos de los cuales se le acusa que no ha pagado y que acudirá a todas las instancias disponibles.

"Me estoy defendiendo de un cobro indebido y me está costando un trabajo y un desperdicio de tiempo y energía defenderme. La acusación es que no paga impuestos ¿Y todo lo que les entregué antes qué?", señaló.

Salinas Pliego invitó a los asistentes a seguir en sus proyectos y no hacerse chico ante nadie y recordó que todo progreso se ha dado gracias a los inconformes.

"Yo le digo a muchos chicos y chicas que tienen esta idea de que más estudien y más grados tengan, mejor les va a ir, no es cierto. Aguas. Es mucho más valioso una sesión aquí que un año de escuela tradicional", dijo.

