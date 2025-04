El sector privado propuso al gobierno federal que los privados dejen de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), para que las empresas, específicamente las automotrices no pierdan competitividad en el mercado de Estados Unidos.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, explicó que la propuesta se trata de que a partir de los aranceles de 25% en el sector, en caso de colocarse, analizar qué porcentaje de los autos armados vendidos en Estados Unidos sería gravado.

Luego, sería determinar qué porcentaje aumentarían los costos de los autos nuevos en ese país, estimando que sea entre un 13 y un 15%.

Lee también Aranceles de Trump: Tipo de cambio y mercados internacionales volátiles previo al anuncio de más tarifas; sigue el minuto a minuto

“Lo que nosotros tenemos que hacer es como gobierno, como país, como sociedad, decirle a esa industria: 'tienes que pagar Impuestos Sobre la Renta, mira, te vamos a dar un diferencial, que incluso no necesariamente sería el 13 o el 15, a lo mejor es el 8 o el 9%'.

“El caso es de que les digamos, 'queremos que sigas en México y en México te vamos a seguir apoyando' y hacer una compensación con un certificado de devolución de impuestos, que pueda ser compensado cuando paguen el impuesto de la renta”, dijo el recién nombrado presidente de Canaco CDMX.

Donald Trump impondrá un paquete arancelario a sus socios comerciales. Foto Especial

Proponen analizar propuesta del sector privado

El ejecutivo señaló que sería prudente realizar un análisis de costo-beneficio ya que los recursos sí dejarían entrar al erario público.

“Lo que tenemos que hacer las organizaciones empresariales y todos son propuestas. Las que no sirvan se desechan o a lo mejor en este momento no se pueden aplicar, pero más adelante sí y no estar nada más, a ver qué va a decir Trump, a ver si hoy pone los aranceles”, añadió.

Señaló que no necesariamente la temporalidad de esta medida sería sobre los cuatro años del gobierno del Donald Trump, sino hasta que se retiren los aranceles.

“Pudieran ser cuatro años, pero si nos asusta Trump, espérense, pues se puede poner peor. Si llega el vicepresidente de los Estados Unidos o el jefe de la diplomacia norteamericana, esos son dogmáticos. Trump es hombre de negocios, duro, siempre buscando los beneficios. Aquellos son dogmáticos. Aquellos sí pueden apretar el botón”, apuntó el líder empresarial.

Lee también "Día de la Liberación": ¿Qué aranceles definirá hoy Donald Trump?; política comercial incluirá a más de 200 países

José Gerardo Tajonar, presidente Nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), apoyó la medida presentada el lunes al gobierno federal y hecha pública por la Canaco este martes.

En el marco de Congreso de Comercio Exterior ANIERM, en el Logistic World Summit & Expo 2025, expuso que ante las políticas proteccionistas, el país debe ser realista y analítico.

“La visión de consolidar a Norteamérica como un foco de clase mundial cobra una importancia estratégica militar. Ya no es solo una explicación optimista, es una respuesta a la fragmentación global y a nuestros propios desafíos.

Lee también Asociaciones porcícolas, de granos y de alimentos de EU temen represalias arancelarias; piden "evitar aranceles punitivos"

“Es la vía para capitalizar nuestra ubicación, nuestra red de tratados y nuestra base industrial, precisamente para superar los factores como la desescalada, la incertidumbre, esto nos permite navegar mejor en las complejidades en un torno actual incluyendo las barreras arancelarias y potenciar nuestra conexión con los mercados globales. Nos sumamos a la propuesta de una política fiscal temporal de emergencia”, sentenció el ejecutivo.

Este miércoles, Donald Trump va a definir los "aranceles recíprocos" a sus socios comerciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc