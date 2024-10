Para que no queden excluidos del sistema financiero uno de cada cinco mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) planteó recomendaciones para aprovechar más a las fintechs y los bancos, a través de mecanismos que las conecten para complementar servicios digitales con la banca tradicional.

Para la Comisión, las tecnologías financieras o Fintech pueden transformar el sistema financiero mexicano porque se pueden realizar transacciones digitalmente sin necesidad de redes de sucursales ni cajeros automáticos.

Dependiendo del avance que se tenga se podrán ver resultados como asociación entre la banca y las Fintech, intensificación de la competencia o mercados financieros dominados por gigantes tecnológicos, entre otros.

Lee también Hasta 25 de cada 100 gasolineras se coludieron para cobrar tarifas máximas; Cofece reporta seis convenios

La #Cofece propone cambios en el sector #fintech para que los mexicanos tengan acceso a mejores servicios financieros.📈



📰Conoce el #ComunicadoCofece 🔗https://t.co/qJjvbVhxTb pic.twitter.com/9AAevujeT8 — Cofece (@cofecemx) October 23, 2024

El problema está en que en el mercado de crédito “concurren sociedades no financieras que no requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando prestan sus propios recursos. Varios emprendimientos Fintech han entrado a dichos mercados a través de sociedades no financieras”, con el problema de que los entrantes ingresan con menos barreras de entrada y operan sin las restricciones de entidades reguladas “generando riesgos difíciles de evaluar”.

Se propone que la portabilidad de nómina pueda hacerse de un banco a una Fintech. Foto: Pexels

Cofece plantea que usuarios puedan transferir integralmente su cuenta bancaria

En el “Estudio de competencia y libre concurrencia en los servicios financieros digitales”, la Cofece plantea:

Facilitar que los usuarios puedan transferir integralmente su cuenta bancaria, para conservar la misma configuración de la cuenta, como pagos domiciliados y otros servicios, lo que fomentará la competencia.

Que la portabilidad de nómina pueda hacerse de un banco a una Fintech porque actualmente solo se puede transferir el saldo y solamente entre bancos.

Se debe facilitar la información para que los usuarios comparen los servicios que ofrecen las instituciones bancarias y las fintech, siempre que todo esté registrado en los padrones de los reguladores financieros.

Es necesario crear un mecanismo general para realizar cancelaciones de productos financieros.

Lee también Auge de las Fintechs continuará en 2025; se incrementará desarrollo del sistema financiero del país: Moody's México

Promover que empresas comerciales puedan actuar como puntos de contacto para las instituciones financieras y que las Fintech sean corresponsales digitales.

La Cofece planteó promover medios alternativos de pago como transferencias instantáneas para que más personas accedan a medios de pago digitales seguros, lo que disminuirá los costos para los pequeños comercios y la exclusión financiera.

Por otra parte, plantea que México debe avanzar hacia un sistema de finanzas abiertas en el que los datos financieros se compartan de manera segura entre instituciones para generar más competencia y mejores productos.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc