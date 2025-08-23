En un acto protocolario celebrado en el Desarrollo Ciudad Maderas León, la empresa inmobiliaria Ciudad Maderas donó al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco dos patrullas de la marca Ford modelo F-150 4x4 de doble cabina, totalmente equipadas con códigos sonoros, sistemas luminosos y capacidad de radiocomunicación, destinadas a fortalecer las labores de la Secretaría de Seguridad Pública.

El evento contó con la presencia del Síndico Municipal, Lic. Adán Mendoza Medina; el Comisario de Seguridad Ciudadana Lic. Miguel Ángel Pinzón, el Lic. Gilberto Enríquez, Secretario General Municipal y el Lic. Iván Rosales y el Arq. Francisco Alvarado, representantes de Ciudad Maderas; y la Arq. Patricia Maya, directora de Postventa de la desarrolladora.

Foto: Ciudad Maderas

Durante su mensaje, el Arq. Francisco Alvarado destacó que esta donación representa el compromiso de la empresa con la seguridad y el desarrollo integral del municipio:

“Más que vehículos, estas unidades son una herramienta fundamental para fortalecer las acciones de prevención y vigilancia, garantizando la seguridad de las familias de Lagos de Moreno. Ciudad Maderas cree firmemente que el desarrollo no se limita a la construcción de hogares, sino también al impulso del bienestar, la tranquilidad y la calidad de vida de las comunidades”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la compañía continuará trabajando de la mano con las autoridades municipales para impulsar proyectos que aporten al progreso y a la seguridad de la región.

Foto: Ciudad Maderas

Por su parte, las autoridades municipales agradecieron el gesto de responsabilidad social empresarial por parte de la desarrolladora y subrayaron que la colaboración con el sector privado es esencial para fortalecer la seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Con esta acción, Ciudad Maderas reafirma su compromiso histórico con los habitantes de Lagos de Moreno, al impulsar no solo el desarrollo urbano, sino también iniciativas que contribuyen directamente a la seguridad y bienestar integral.