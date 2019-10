Citi: México se empodera

Nos cuentan que en CitiBanamex andan muy contentos por el nombramiento de su director general, Ernesto Torres Cantú, como director general para Latinoamérica de Citi. Nos explican que los buenos resultados del directivo que limpió el escándalo de Oceanografía fueron algunos de los factores que influyeron en la decisión del director global del grupo, Michael Corbat, quien también nombró a Jane Fraser en la presidencia de Citi, además de colocarla como directora global de banca de consumo del grupo. Nos recuerdan que Torres Cantú es el segundo mexicano en escalar a altas posiciones directivas en el grupo financiero estadounidense, después del histórico Manuel Medina Mora. No es casual que Torres Cantú haya alcanzado el cargo, pues el banco en México es de los negocios más importantes para Citi y tiene alto potencial de crecimiento. Ante ello, nos dicen, podría haber nuevos anuncios sobre la filial mexicana en los próximos meses.

Aeroméxico, en la batalla

El décimo séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó una suspensión provisional solicitada por Aeroméxico en contra de la ruta Dubái-Ciudad de México vía Barcelona de Emirates Airline. Esta suspensión provisional se refiere al amparo 1468/2019, pero la aerolínea que dirige Andrés Conesa aún tiene vigente otro amparo, el 712/2018, en contra del convenio bilateral entre México y Emiratos Árabes y el Memorándum de Entendimiento. De este último ya hubo una sentencia de primera instancia que concedió el amparo para efectos de que no se aplique de ninguna manera el Memorándum, nos explican. Por lo tanto, no se podrían autorizar la ruta y las tarifas a Emirates. Este amparo es clave, pues sí se le otorga la suspensión definitiva a la aerolínea mexicano, no le podrían autorizar la ruta a Emirates. El próximo lunes se conocerá el desenlace para Aeroméxico respecto a ésta suspensión definitiva.

Lectura obligada en Hacienda

Mientras en el Pleno del Senado se discutía en una intensa sesión dar reversa a la propuesta para legalizar vehículos importados de manera ilegal, mejor conocidos como autos chocolate, así como el cobro del agua al sector agropecuario como parte de la Ley de Ingresos 2020, nos dicen que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se ocupaba de otros asuntos. Nos reportan que el responsable de las finanzas públicas del país asistió a la presentación del libro Origen de la Globalización Bancaria, evento que se realizó como parte de la celebración del 91 aniversario de la Biblioteca “Miguel Lerdo de Tejada”, la cual está bajo resguardo de Hacienda. Nos dicen que en un breve discurso que hizo desde su asiento entre el público, Herrera se comprometió a recomendar su lectura a los compañeros hacendarios. Al final el secretario declinó hacer declaraciones a la prensa, nos dicen, por haberse tratado de un evento cultural.

Proyectos en California

Cemex, a través de su división de capital de riesgo e innovación, invirtió en la startup X3 Builders, con sede en California. X3 Builders es un contratista que combina el diseño de proyecto, cotización en tiempo real para reducir la incertidumbre por la variación de costos, así como la contratación de materiales y servicios de construcción para ofrecer al cliente soluciones completas. Nos dicen que la empresa opera directamente con proveedores para eliminar retrasos en tiempos de espera y entregas. Cemex, que dirige Fernando González Olivieri, está interesada en invertir en empresas de este tipo que impulsan la digitalización de la industria de la construcción, nos comentan, pues es el camino que tarde o temprano seguirá toda la industria. Además, nos cuentan que a través de Cemex Ventures se creó una plataforma de colaboración para apoyar a startups, emprendedores y universidades.